В Коми собрали 245 миллиардов налогов

Заместитель министра финансов Коми Алексей Маегов рассказал об итогах работы ведомства в прошлом году, источниках доходов региона и расходах на социальные обязательства на «Часе с министром» в Общественной палате республики. Такие отчеты организованы по поручению главы Коми и транслируются через страницу «ВКонтакте» Общественной палаты, через нее же можно задать вопросы.

Алексей Маегов напомнил, что прошлый год закончился в целом для финансовой системы Коми благополучно, доходы консолидированного бюджета составили 99,1 миллиарда, а расходы – 95,5 миллиарда. Налоги, собранные на территории Коми, составили 245 миллиардов рублей, 64 процента из них ушли в федеральный бюджет. Основные источники пополнения казны – налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество организаций, акцизы.

По-прежнему большую часть налоговых доходов от предприятий обеспечивают газовая и нефтяная промышленность (в прошлом году – 19,7 и 19 миллиардов соответственно), на третьем месте лесопереработчики с 4,1 миллиарда. При этом, если судить по слайдам, которые сопровождали выступление Алексея Маегова, налоговые доходы от газовиков и нефтяников по сравнению с 2018 годом выросли на 0,1 и 2 миллиарда, а лесопромышленники, наоборот, перечислили в бюджет на 1,7 миллиарда меньше. На 0,1 миллиарда снизились налоги со стороны угольной промышленности (в 2018 – 3,8 миллиарда, в 2019 – 3,7), но на такую же цифру подросли от транспортных организаций (1,6 и 1,7 миллиарда за 2018 и 2019 годы соответственно). Немного снизились и налоги от финансово-кредитных учреждений, в 2018 году было 1,3 миллиарда, в 2019-м – 1,2 миллиарда.

– Традиционно Коми является достаточно независимой от поступлений из федерального бюджета, но вместе с тем мы видим положительную динамику таких поступлений, прирост по сравнению с 2016 годом – 3,6 миллиарда, по сравнению с позапрошлым годом – полмиллиарда, – отметил замминистра.

Основная статья расходов республиканской казны – выполнение социальных обязательств, в том числе выплаты зарплаты бюджетникам, рост расходов связан в первую очередь с ростом их доходов. В целом расходы на социальную сферу составляют 69 процентов бюджета, самая дорогостоящая отрасль – образование, на него в прошлом году потратили 29,1 миллиарда рублей. На социальную политику ушло 20,8 миллиарда, на здравоохранение – 9,1 миллиарда (но тут еще надо приплюсовать 19,9 миллиарда по линии обязательного медицинского страхования), 6,7 миллиарда ушло на нужды культуры и спорта с физкультурой.

Также Алексей Маегов рассказал о государственном финансовом контроле: в прошлом году проведено 180 проверок, в ходе 114 из них выявлены нарушения.

– 57 процентов из них – превышение принятых обязательств сверх доведенных лимитов, – сообщил заместитель министра.

Кроме того, проведена большая работа по повышению финансовой грамотности населения, внедрению инициативного бюджетирования – реализовано 276 проектов «Народного бюджета».

Основные задачи на 2020 год – продолжение работы по нацпроектам, повышение эффективности бюджетных расходов, обеспечение прозрачности бюджетного процесса, вовлечение населения в бюджетный процесс.

Также Алексей Маегов ответил на вопрос о приобретении муниципалитетами жилья для детей-сирот, средств на эти цели сплошь и рядом не хватает.

– Проблема эта действительно острая, и ей уже не первый год. Федерация в свое время поставила это нам в обязанность, но фактически без обеспечения ресурсами. Обеспечить всех детей-сирот жильем единомоментно потребовало бы более двух миллиардов рублей. А текущие возможности в этом году таковы: мы предоставляем муниципалитетам порядка 420 миллионов. Около 50 миллионов дает Федерация субсидиями, остальное мы делаем за свой счет, – рассказал заместитель министра финансов. – Мы и так увеличили эти средства на 200 миллионов на 2020 год и на 200 миллионов на 2021-й. Мы сейчас работаем с федеральными органами власти по привлечению дополнительных средств, и если это увенчается успехом, то мы, конечно, увеличим такую помощь детям-сиротам, вопрос будет решаться быстрее. И когда появляется возможность свои средства добавить, мы их тоже добавляем.

Анна ПОТЕХИНА

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