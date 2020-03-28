Спортсменов будут лечить иначе

В Коми вводят инновационный метод предотвращения допинговых нарушений. Теперь каждый профессиональный атлет будет проходить лечение в медучреждениях общего профиля с особой пометкой «спортсмен».

Как сообщила пресс-служба министерства спорта Коми, работу по присвоению статуса «спортсмен» членам сборных республики провели в единой региональной информационно-аналитической медицинской системе здравоохранения Коми. Система позволяет вести медкарту в электронном виде. В такой карте можно сопоставлять состав рекомендуемых лечебными стандартами мероприятий и последовательности их проведения.

Эта мера поможет предотвратить случайное назначение запрещенных Всемирным антидопинговым агентством препаратов.

Ярослав СЕВРУК

Фото пресс-службы министерства спорта Коми