Сила принять неизбежное

В жизни Татьяны Гудовой из поселка Жешарт судьбоносных испытаний было настолько много, что хватит на несколько жизней. Но несмотря на это, она считает себя счастливым человеком и уверена в том, что кто сумел хоть раз победить злую судьбу, знает: оборотной стороной зла бывает добро, и преодоленная боль оборачивается светом. О том, что помогает ей переживать жизненные катаклизмы, женщина рассказала «Республике».

Беда в ее жизнь нагрянула внезапно, вылетев из-за поворота в виде грузовика, и раскидала по проезжей части четырех девчонок. Одна из девушек погибла сразу, остальных, в числе которых была и 16-летняя Татьяна, в тяжелом состоянии увезла «скорая». Две ее подруги, несмотря на травмы позвоночника, смогли поправиться и вернуться в обычную жизнь, впоследствии вышли замуж, родили детей. А Татьяна осталась в инвалидной коляске.

– На тот момент я не совсем понимала, что происходит, – рассказала собеседница издания. – Все думала, вот скоро у папы день рождения, и я выйду из больницы. Прогнозы врачей не воспринимала всерьез, хотя они осторожно пытались подвести меня к мысли, что ходить я больше никогда не буду. Осознание серьезности происшедшего пришло постепенно, я смирилась с тем, что надо как-то теперь с этим жить.

После выписки из больницы Татьяна окончила школу в Воркуте. Потом жила с родителями в селе Межег Усть-Вымского района. Это были 90-е годы, и никакой возможности получить профессию, по которой ей можно было бы работать, тогда еще не было. Занималась рукоделием – плела из бисера, вязала, освоила макраме. Знакомые иногда делали заказы. Потом начала вязать на заказ на вязальной машине. Это приносило хоть какой-то заработок.

Ощущение востребованности давали племянницы – дочери родной сестры. В меру своих возможностей Татьяна помогала сестре воспитывать детей. В квартиру в Жешарте, которую помогли ей приобрести родители, она переехала, когда поняла, что отец с матерью уже не молоды, пришло время учиться жить одной. Раз в неделю приезжали племянницы, помогали по хозяйству, ходили в магазин за продуктами.

Настоящим спасательным кругом в ее жизни является вера в то, что все, что человек не может изменить, дается для того, чтобы научиться смирению, которое учит достойно принимать неизбежное. Эта ее вера – плод долгих размышлений о жизни и поиска правды.

– Испытание – это не наказание, это особое доверие высших сил к нам. Доверие, которое нужно оправдать, потому что, сдавшись, мы предаем в первую очередь самих себя, – пояснила женщина.

Именно вера позволила ей не сломаться и даже мечтать о любви, создании своей семьи и рождении ребенка. Но на пути к этой мечте ее ждали очередные тяжелые испытания. В соцсетях она познакомилась с молодым человеком из другого города. Завязалась переписка, они встретились, понравились друг другу, назначили день свадьбы. А за неделю до свадьбы он погиб. Ушел на рыбалку и не вернулся. Нашли его быстро. Оказалось, на берегу у него случился приступ эпилепсии, он упал, но река его не унесла – остался лежать в прибрежной воде. Родители увезли хоронить сына на родину в Тульскую область. Похороны состоялись в день, когда должна была быть свадьба.

Понадобилось время, чтобы пережить случившееся. Единственным окном в большой мир в это время оставался интернет, который давал иллюзию того, что Татьяна не одинока. С Андреем, который впоследствии стал ее мужем, они тоже познакомились в соцсетях. Родом он был из Донецкой области. После окончания вуза женился, долго жил в Челябинске, овдовел. Спасаясь от тяжелых воспоминаний, решил сбежать подальше от этих мест, куда-нибудь в глушь, и уехал к дочери в Усинск. Работал там вахтовым методом.

– Мне просто необходимо было кому-то поплакаться, а никого из близких рядом не было: братья разъехались по разным городам, а единственная сестра умерла. И всю свою боль я выплеснула ему. Он ответил такой же откровенностью, рассказал, что пережил развод и трагическую смерть жены. Искра между нами проскочила еще во время заочного общения в соцсетях. Три месяца мы общались, а поняв, что начали слишком привыкать друг к другу, приостановили общение, чтобы разобраться в себе, – рассказала Татьяна Гудова.

Но когда закончилась вахта, Андрей приехал к Татьяне. Ехал, уже зная, что это серьезно, что будет с ней жить.

– Конечно, было много волнений, для меня это были новые отношения, я в таких отношениях никогда не была, – призналась собеседница. – Но мы как-то сразу приняли друг друга, он говорил, что ему легко со мной, что ему внушает большое уважение моя стойкость, потому что, несмотря ни на что, я не спилась, не опустила рук.

Несколько месяцев Андрей еще ездил на вахту. Но потом сказал, что его очень тянет домой и, коль уж появилась семья, жить нужно все время вместе. Тем более Татьяна нуждалась в его помощи, так как в то время она тоже устроилась на работу, ей требовался помощник, который в зимнее время помогал бы ей доехать до офиса на коляске. В рамках программы службы занятости, направленной на трудоустройство инвалидов, на Жешартском фанерном комбинате для нее оборудовали отдельный кабинет, где она проводила занятия по рукоделию с ветеранами предприятия, а в летнее время – со школьниками.

Супруги сразу решили, что хотят детей, чтобы было, для кого жить. Но время шло, а зачать ребенка не получалось. И они решили взять ребенка на усыновление. Собрали все необходимые документы, прошли специальное обучение для приемных родителей. И когда уже все было готово и надо было везти документы в органы опеки, Татьяна узнала о своей беременности.

– Это стало известно в день моего рождения, когда мне исполнился 41 год. Такой вот сюрприз, – рассказала женщина. – Конечно, для первых родов это был уже критический возраст, да и необходимость передвигаться в коляске тоже не самый позитивный фактор для беременности. Но все прошло без всяких осложнений, я ни разу не лежала в больнице, работала до декретного отпуска. Добрыня родился доношенный и с хорошим весом.

Это было настоящим счастьем для родителей. Мальчик рос здоровым, ни разу не болел, хотя зимой в квартире температура не поднималась выше 16 градусов. Летом семья выезжала в деревню, где остался дом Татьяниных родителей.

– Андрею очень нравилось возиться на даче, для меня он сделал высокие грядки, и по осени мы собирали урожай картошки, помидоров, огурцов, зелени, – с ностальгией вспоминает собеседница.

На этот раз беда заявила о себе задолго до прихода. После увольнения из усинской компании Андрей вынужден был устроиться сантехником. Другой работы в Жешарте для него не нашлось. Ему, человеку с высшим образованием, смириться с такой работой было непросто. Да и в зарплате он заметно потерял. Но была надежда на скорую пенсию, до которой ему оставалось не так уж много, она стала бы хорошим подспорьем в семейном бюджете. Известие о пенсионной реформе стало для него настоящим ударом. Все эти переживания не прошли даром для душевного и физического здоровья Андрея: зимой 2018-го его не стало.

После пережитого стресса к женщине подступила тяжелая апатия, когда все делалось на автопилоте. И в этот тяжелый период все, кто знал Татьяну, предлагали свою помощь.

– Очень большую поддержку мне оказали председатель районной организации инвалидов Людмила Ивановна Ганова с мужем Михаилом. Позвонили воспитатели из детского сада, куда ходил Добрыня, просили обращаться за помощью, если потребуется. Главный врач местной больницы Наталья Семенова, понимая, что мне некуда оставить ребенка на время плановой медкомиссии, пригласила меня с сыном в Айкино, уложила в стационар. Руководство района отправило работников, которые сделали мне отдельный выход из квартиры, потому что выезжать из подъезда самостоятельно я не могла из-за неправильно оборудованного пандуса. 12-летняя дочка моей племянницы утром уводит Добрыню в садик, а вечером забирает, – рассказала Татьяна Гудова.

Не упасть в холодные объятия отчаяния помогал Добрыня: ребенок придавал жизни смысл. Каждодневные заботы о нем постепенно помогли оправиться от горя. Добрыня растет настоящим помощником. Он никогда не спрашивает, почему мама ездит на коляске, а не ходит с ним за руку, как другие мамы. В свои три с половиной года он очень любит что-нибудь колотить, привинчивать. Увидит, что гвоздь торчит в плинтусе, хватает игрушечный молоток и бежит приколачивать. Включать и выключать свет, закрывать двери – это его обязанность, которую он исполняет без напоминаний. Вечерами они лепят из пластилина, рисуют, читают книжки. Мать обучает его игре на синтезаторе – в свое время она окончила музыкальную школу по классу фортепиано.

По своему малолетству отсутствие отца Добрыня заметил не сразу. Но однажды, рассматривая его фотографию, спросил: «А папа где?» «Папа ушел на небо», – ответила Татьяна. «Туда?» – подняв палец вверх, спросил малыш. «Туда». – «А он придет к нам?» – «Нет. Он уже не придет». Серьезно задумавшись, Добрыня заключил: «Значит, надо другого папу».

– Я растерялась, настолько неожиданно это было услышать от малыша, – призналась Татьяна. – А потом говорю: «Как получится, сынок. Но теперь ты у меня главный мужчина и мой помощник. Будем жить с тобой».

Галина ГАЕВА

Фото из архива Татьяны Гудовой