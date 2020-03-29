От Волги до Балатона

В российский Год памяти и славы газета «Республика» продолжает цикл статей о земляках – героях Советского Союза, участниках Великой Отечественной войны. Почти ежегодно список их имен увеличивается. Если пять лет назад было известно о 38 героях, то сейчас в их строю уже 43 уроженца Коми края и выходца из других регионов, некоторое время живших и работавших в городах и районах республики. Дело в том, что историки находят сведения о новых героях и вписывают их имена в республиканскую Книгу Памяти. Но о героическом подвиге ижемца Андрея Хатанзейского было известно еще со времен войны. Только вот портрет героя в советское время был списан не с его фотографии. Узнать некоторые страницы биографии своего земляка изданию помогла заведующая сектором по экспозиционно-выставочной работе Ижемского районного историко-краеведческого музея Антонина Артеева.

Потомственный тундровик

Судьба Андрея Хатанзейского во многом напоминает биографию другого ижемца – Героя Советского Союза Александра Чупрова. Оба родились в семье оленеводов, после нескольких классов начальной школы ушли на помощь родителям в тундру, были призваны в армию во время войны, героически били врага и погибли молодыми при освобождении европейских стран. Девятнадцатилетний Чупров сложил голову в Румынии, в 22-летний Хатанзейский в Венгрии. В этих странах и остались их могилы.

Родился Андрей Хатанзейский 21 октября (хотя его мать утверждала, что это было в сентябре) 1923 года в селе Мохча в семье оленевода. В сельской школе ему довелось проучиться только до шестого класса. В тринадцать лет по назначению колхозного правления он пошел работать – помогать пасти оленей в тундре. Трудился хорошо, и вскоре молодой пастух стал уже заместителем начальника оленеводческой фермы. С этой должности его и призвали на фронт 25 февраля 1942 года.

В архиве минобороны сохранилась небольшая автобиография Андрея Хатанзейского, которую он написал на втором году войны (видимо, во время приема в партию). В ней он указал, что родился в семье батрака. Возможно, что до революции его отец-ненец батрачил у более богатых оленеводов.

Ижемский краевед и журналист, сам участник Великой Отечественной войны Никон Хатанзейский так поэтически писал о молодости героя: «Старый пастух из Мохчи немало доброго говорил о юношеских годах Андрея Хатанзейского. Ремонтируя свои нарты или чиня сети, он всегда что-то напевал под себя. Дежуря у большого стада, часто от души пел, песни его слушали холмы, облака да олени. И еще он немало времени уделял обучению в беге своих оленей. Правда, первые призы на оленьих гонках ему не доставались, опыта не было, но он был уверен, что и о его быстроногих оленях пастухи Большеземельской тундры сложат легенды. Тундру он знал хорошо, память была отличная. Андрей был из тех людей, которые органически не могут оставаться равнодушными, с чем бы ни сталкивала их жизнь».

В том же 1942 году на фронт призвали отца Андрея, 55-летнего Гурия Хатанзейского. Он попал на передовую, угодил в плен и погиб. Позже оказалось, что его призвали по ошибке – призыву его возраст уже не подлежал. Гурия просто перепутали с однофамильцем, а он спорить не стал. Надо защищать Родину, так надо.

Сталинградская битва

После трех месяцев учебы в Великоустюгском пехотном училище Андрея Хатанзейского направили в 233-ю стрелковую дивизию 57-й армии третьего Украинского фронта. Он стал дивизионным сапером и в составе 341-го отдельного саперного батальона прошел от Сталинграда до Будапешта, участвуя в боях на Донском, Степном, втором и третьем Украинских фронтах.

Осенью 1942 года под Сталинградом ижемец получил первую награду – медаль «За отвагу». В ночь на 1 февраля 1943 года в составе танкового десанта он обнаружил и обезвредил шесть противотанковых мин. Затем вместе с пехотой сражался в поселке Баррикады и уничтожил из винтовки пять вражеских солдат.

В начале августа 1943 года под Харьковом 233-я стрелковая дивизия вела тяжелые оборонительные бои. В ночь на 2 августа саперы выдвинулись к переднему краю вражеской обороны и в полной темноте установили более полусотни противотанковых мин. Утром Хатанзейский повел саперов провести разведку местности для предстоящего наступления. Саперы обнаружили минное поле противника, которое нужно было немедленно обезвредить. За ночь саперы отделения Хатанзейского под минометно-артиллерийским огнем нашли и обезвредили 416 мин, из них лично Хатанзейский – 201 мину, в том числе семь неизвлекаемых. За этот подвиг сержант Хатанзейский награжден орденом Красной Звезды.

Андрей Хатанзейский был ранен не менее пяти раз, но после госпиталя неизменно возвращался в строй. Порой ему приходилось догонять свою часть, ушедшую вперед за триста-четыреста километров.

«Нелегок и ответственен труд сапера, – писал Никон Хатанзейский. – Трудно подсчитать, сколько вражеских мин обезвредили его руки, сколько своих мин установили, сколько перерезали колючей проволоки, построили переправ через Днепр, Южный Буг, Днестр, другие водные переправы».

В фонде Национального музея Коми сохранилось несколько писем Андрея к родным. А его письма любимой девушке – Клавдии Беляевой Никон Хатанзейский передал в Национальный архив Коми. Клавдия тоже воевала – была зенитчицей под Мурманском. Она вернулась с фронта, после войны жила в родном районе, затем уехала.

Отрывки из письма Андрея Клавдии: «Пишу и думаю: придет ли то время, когда мы вернемся в свое село. Я сейчас писем не получаю ни от кого, кроме тебя… Вчера мы спали в доме, а ночью в дом попал снаряд. Убило 14 человек. Мы пока живы, остались пятеро. 28 ноября 1943 года».

В том же ноябре молодого бойца приняли в коммунисты. На льготных условиях, как отличившегося в боях.

«Давно уже на фронте. День и ночь гремит и дождит железным дождем… Уже исполняется три года, как я ушел из дома. Эти три года не забуду, если останусь живой. Я уже больше ведра крови пролил, пять раз был ранен, а домой писал будто бы три раза. 24 ноября 1944 года».

Смерть героя

Звания Героя Советского Союза ижемец был удостоен за героизм при форсировании Дуная осенью 1944 года. В ночь с 6 на 7 ноября через Дунай на лодке на занятый противником противоположный берег реки переправился отряд саперов под командой капитана Зюльковского. Нужно было разминировать пятачок земли, чтобы туда мог высадиться советский десант. Это было в районе населенного пункта Ункта Батина в Югославии в 22 километрах северо-западнее города Сомбор. В группу входил и сапер Хатанзейский. В атаке саперы сломили вражеский заслон и закрепились на маленьком клочке земли, когда начали переправляться подразделения дивизии. Несколько дней под огнем немецкой артиллерии группа саперов во главе с Хатанзейским помогала переправе стрелковых частей и артиллерийской дивизии. В одну только ночь на 8 ноября Хатанзейский на лодке переправил 85 стрелков, девять станковых пулеметов, три миномета с расчетом, 46 ящиков боеприпасов. Затем руководил десантным катером, переправляя материальную часть дивизии. В боях с 9 по 12 ноября Андрей лично сразил из автомата около десяти вражеских солдат.

Красноармейская газета «Вперед за Родину» тогда писала: «Рядом с офицером Зюльковским шел в атаку сержант Андрей Хатанзейский. В каком-то яростном упоении он рванулся в траншею и разрядил полдиска, уложив при этом несколько немцев. А потом саперы обеспечивали переправу. Сержант Хатанзейский несколько дней переправлял на правый берег стрелковые части».

Именно за эту переправу Андрей Хатанзейский получил звание героя. Указом президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм сержанту Хатанзейскому Андрею Гурьевичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Ночью 14 февраля 1945 года в Венгрии в районе озера Балатон командир отделения сержант Хатанзейский погиб от разрыва мины. Его похоронили с воинскими почестями в братской могиле в селении Кирп-Яшланге, недалеко от хутора Единпусты (Западная Венгрия). Еще в советское время родственники Андрея пытались съездить в Венгрию, навестить его могилу, но так и не удалось.

Не тот портрет

Первый памятный знак земляку появился около Мохчинской школы. На каменном обелиске была доска с надписью о том, что памятник установлен Герою Советского Союза Андрею Хатанзейскому. В сборнике «Сердца и звезды» впервые появилась фотография героя с золотой звездой и орденом Ленина на груди. На основе этого портрета был сделан бюст Хатанзейского, установленный в 1979 году в Ижме. На его открытии мать героя сказала, что солдат в пилотке вообще не похож на ее сына. При этом несходство было заметно всем. Оказалось, что на фотографии в сборнике «Сердца и звезды» был не Андрей Хатанзейский. Сохранился единственный его фронтовой снимок, и на нем он совсем не похож на свой классический портрет. На это несходство впервые обратила внимание бывший директор Ижемского музея Тамара Новикова, и в 2004 году журналист газеты «Республика» Анна Сивкова написала статью про путаницу с портретом. На фронтовом снимке ижемец стоит с двумя товарищами. Оказалось, что вместо Хатанзейского для сборника взяли портрет его сослуживца, который и выше, и старше его. Да и стоит с другой стороны снимка. К тому же в пилотке. Андрей Хатанзейский в фуражке и с усами. При этом портрет изрядно отретушировали, придали воину более бравый вид. Скорее всего, допустил ошибку ретушер, которому сказали, что Хатанзейский стоит сбоку. Фотограф и взял человека сбоку, но не с того.

Как рассказали жители Кипиево, «неправильный» портрет висел в местной школе. Но там считали его портретом уже другого Героя Советского Союза – Александра Чупрова. Как тут не вспомнить о том, что на известном, растиражированном в миллионах экземпляров портрете пионера-героя Лени Голикова изображен вовсе не Леня, а его сестра Лидия.

В Ижме памятник местному герою пока остается портретно недостоверным, но на Аллее Героев у Вечного огня в Сыктывкаре на барельефе Хатанзейского уже подлинный портрет.

Артур АРТЕЕВ

Фото предоставлено Ижемским районным историко-краеведческим музеем