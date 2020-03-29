Иттерма: вместилище души

У каждого народа России есть свои малоизвестные страницы истории и быта. Финно-угорские народы не исключение. Сибирские угры – ханты и манси – по языку ближайшие родственники венграм. Но в отличие от венгров у сибиряков сохранились свои древние дохристианские культы и обычаи. У хантов и манси, которые несколько веков назад заселяли восточную часть нынешней территории Коми, а сейчас входят в число коренных малочисленных народов Севера, живущих на севере и востоке республики, до сих пор существуют необычные куклы, связанные с потусторонним миром. Называются они иттерма – куклы умерших.

От Древнего Египта

– Тема куклы мертвых – вместилища души усопших у древних уральцев: хантов и манси – одна из самых интересных в период моей работы над кандидатской диссертацией по русской литературе, – рассказала «Республике» литературовед из Перми Алена Подлесных. – Я исследовала творчество писателя Алексея Иванова, и в романе «Чердынь – княгиня гор» он как раз упоминает о традиции мастерить иттерма. Этот обряд мне показался очень интересным: в русских обрядовых традициях не было принято изготавливать кукол для вместилища души умершего родственника. Кстати, я часто рассказывала студентам об иттерма: удивительно, но эта традиция никого не оставляет равнодушным. Всем хочется не только увидеть и потрогать этих кукол, но и пройти мастер-класс по их изготовлению. Однако в Перми такие мастер-классы не проводятся, а вот современные ханты и манси и в наши дни после смерти родственников делают иттерма.

Еще в древнеегипетской культуре портретные статуи играли роль двойников умерших и служили вместилищем их душ. Наличие таких двойников в гробницах – их называли «ка» – было условием, обеспечивающим покойнику вечную жизнь. Термин «ка» использовался также для обозначения жизненной силы или духа человека, который после смерти продолжал жить внутри гробницы. «Ка» – это двойник человека, обитающий в его гробнице в виде небольшой скульптуры умершего. Возможно, только на Урале до наших дней сохранился древний культ, который был основой древнеегипетской веры в бессмертие. И спустя тысячелетия ханты и манси, как и древние египтяне, мастерят кукол мертвых – вместилище душ умерших.

– По представлениям северных народов, после смерти человека иттерма становится временным вместилищем его души, которая позже должна вернуться на этот свет в одном из новорожденных рода, – рассказала «Республике» старший научный сотрудник Института проблем освоения Севера Тюменского научного центра РАН Аксана Богордаева. – У разных групп хантов и манси названия кукол мертвых различаются, и кроме иттерма раньше можно было услышать мохар, ура, шонгот. У манси они назывались аккань (кстати, по-коми акань – это кукла), а у северных хантов – нытырма. По некоторым данным, название иттерма у манси происходит от слов «ит» – ночь и «тōрма» – небо, бог.

По мнению ряда ученых, первые известные иттерма датированы первым веком до нашей эры. Тогда они были ростом с человека, их голова делалась из глины и была скульптурным портретом усопшего. Внутри хранились мешочки с прахом покойного.

По словам Аксаны Богордаевой, иттерма изготавливали близкие люди, но не прямые родственники покойного, на четвертый-пятый день после смерти.

Цифры четыре и пять проходят через всю культовую атрибутику хантов и манси. Согласно их мифологическим взглядам, человек обладает несколькими душами: мужчина – пятью, женщина – четырьмя. Многие объясняют эти числа тем, что у женщин четыре, а у мужчин пять «конечностей». Эта сакральная нумерология легла в основу многих обрядовых традиций северных уральских народов. В древнеегипетской мифологии у человека также несколько видов души.

Жизнь после смерти

Примерно с восемнадцатого века изображения умерших уменьшились до 10-25 сантиметров. Для умерших естественной смертью иттерма делались преимущественно из дерева и прутьев. В качестве остова для куклы брали деревянную или металлическую основу в виде бюста или фигурки с расширенным книзу туловом и с условно намеченными руками.

Лицо иттерма вырезалось просто: глаза намечались лунками, нос и рот – продолговатыми выемками. Иногда на месте глаз, рта, носа и ушей кукол пришивались медные пуговицы. Иногда лицо заменяла монета из серебра. Кукла обязательно должна быть чем-то похожа на умершего, поэтому при ее изготовлении использовали волосы покойного или кусочки его одежды. Иногда на голову куклы просто наклеивают вырезанное лицо с фотографии умершего.

– Обычай сохраняется, но сейчас вместо куклы могут просто одежду умершего положить и его вещи, даже фотографию, – поведала Аксана Богордаева. – Сейчас одновременно сохранились традиции изготовления кукол из ткани и из дерева. Вырезанные из дерева фигурки снабжаются монетой – «светлым кругом», которая вставляется в грудь куклы. Если иттерма из ткани, то монету заворачивают внутрь куклы. По мансийским поверьям, покойник, которому изготовили иттерма, но не снабдили монетой, превращался во вредоносное существо – пауль-йорута, он бродит по ночам и пугает живых.

Для иттерма шили одежду довольно сложного покроя. Женские «образы» дополняли нагрудными ожерельями, мужские – поясами. Покрой одежды для иттерма полностью повторяет традиционную летнюю или зимнюю одежду умершего. Поверх легкого платья на куклу надевали малицу с капюшоном.

– О куклах умерших заботились как о живых: в зависимости от времени года их переодевали, – отметила Аксана Богордаева. – Иттерма хранились в доме в любимом месте покойного. Для них специально мастерили «кукольный дом» – коробку, ящичек или сундучок. Сегодня для этих целей используются и старые чемоданы.

Во время семейных застолий куклу «кормили» – перед ней ставили еду и питье, в коробку клали папиросы или табак. На ночь куклу укладывали спать, днем усаживали в коробке. Вместе с изображениями умерших находились предметы, которые, очевидно, были дороги тем, кому посвящены изображения. Это ножи, пороховница, различные документы и прочее. Среди даров встречаются платки и лоскуты ткани с завязанными в уголок монетами, сигареты и папиросы, спички, миниатюрные модели одежды, металлические пуговицы и кольца, шкурки белки, куски оленьей шкуры. В ящиках женских изображений встречались нитки, иголки, пуговицы, колокольчики, монеты, табакерки, серьги.

Душа умершего, по представлениям угорских народов, невидима, но не бесплотна. И пока душа покойного не вселилась в новое тело, ей необходимо временное убежище. Долго оставалось неясным, для какой из нескольких душ человека иттерма становится обиталищем. Но этнографы выяснили, что из пяти (у мужчин) и четырех (у женщин) одна душа мыслилась в виде тени. Она-то и находилась в кукле.

Если кукол не делать, то тень умершего будет мстить за невозможность возрождения. Хранение изображений умерших означало заботу родственников о душе предка в промежутке между его смертью и рождением ребенка, в которого эта душа вселялась.

Возрождение в новом теле

У обско-угорских народов по сей день существует вера в реинкарнацию – возрождение души умершего. По представлениям хантов, душа умершего человека могла вселиться в новорожденного ребенка. Переселение души происходило только среди близких родственников. Процесс реинкарнации назывался нох ляксас (вверх вернуться).

Сроки хранения иттерма – четыре года для женщин и пять лет для мужчин, хотя в действительности этот срок вдвое меньше. По истечении срока душа, находящаяся в иттерма, возрождалась в новорожденном. Когда рождался ребенок, женщины «устанавливали», какая из хранящихся в доме иттерма «предоставила» свою душу для воплощения в младенце. Во время обряда гадания люльку с ребенком приподнимали над полом и поочередно произносили имена умерших предков, иттерма которых продолжали храниться в доме. Когда люлька становилась тяжелее и опускалась ниже к полу, произнесенное в этот момент имя и оказывалось именем умершего родственника, душа которого теперь возродилась в ребенке.

Новорожденному давали имя покойного. Коренные уральцы были убеждены, что вместе с душой младенец принимает и черты своего предка. Таким образом, душа умершего странствует между мирами, не отторгаясь от своего рода. Она как бы ожидает своего часа для возрождения в теле потомка.

Когда душа покидала иттерма, кукла считалась выполнившей свою функцию. После этого изображения самых почитаемых предков помещались в особых священных местах на чердаке или в лесу, в специально изготовленных амбарчиках. Таких кукол хранили вместе с духами – покровителями семьи. И кукла начинала выполнять функции небесных покровителей, оберегая жизнь членов семьи, рода, племени. Иттерма молодых женщин, девушек и детей уносили на кладбище и клали в могилы покойных. У одних групп хантов и манси изображения умерших сжигались, у других – наследовались по женской линии, и со временем их накапливалось столько, что они не умещались в сундуки наследниц. И сегодня в домах представителей северных народов можно увидеть эти маленькие фигурки, одетые в миниатюрные рубашки, платья и меховую одежду.

– Современные ханты и манси продолжают традицию предков: они тоже делают кукол умерших, – рассказал «Республике» ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН доктор исторических наук Аркадий Буало из Томска.

Аркадий Буало описал обряд иттерма в ряде своих публикаций, в том числе в этнографических альбомах «Священные места и атрибуты северных манси в начале XXI века» и «Священные места и атрибуты северных хантов в начале XXI века». Ученый прислал электронные версии альбомов в редакцию «Республики».

По словам этнографа Института языка, литературы и истории Коми научного центра Ирины Ильиной, в коми культуре образа, подобного иттерма, нет.

– Аналоги мне не известны, но фантазии всякие приходилось слышать, – отметила ученый. – Можно кое-какие традиционные представления о куклах-акань рассматривать как рудименты, но это уж скорее «игры разума».

Артур АРТЕЕВ

Фото из архива Аксаны Богордаевой