Атлеты Коми тренируются в особом режиме

В условиях коронавируса спортсмены продолжают поддерживать форму, но индивидуально и в домашних условиях. Атлеты и тренеры показывают примеры таких тренировок в соцсетях, а также включаются в антивирусные флешмобы и челленджы.

Примеры тренировок на велостанках и с собственным весом активно демонстрируют воспитанники спортшколы олимпийского резерва №4 по конькобежному спорту. Именно такой комплекс упражнений в видео, записанном под бодрую музыку, можно увидеть в исполнении мастера спорта по конькобежному спорту из Сыктывкара Марии Ван (на фото). Другие воспитанники школы – Ян и Полина Кулевы – показали не менее интересные комплексы совместных тренировок дома. Они приседали, садясь друг другу на закорки, и исполняли упражнения типа тяни-толкай.

Спортсмены профессиональных клубов также занимаются индивидуально в домашних условиях. Комплексы упражнений им по почте отправляют тренеры. Лыжники Коми выходят на тренировки поодиночке и на отдаленные трассы. А воспитанники школы по плаванию «Орбита» участвуют в конкурсе рисунков «Спорт против вируса». Рисунки с изображением правильного поведения в условиях вирусной угрозы принимают в отделе спортподготовки школы до 23 апреля.

Кроме того, спортсмены Коми активно включились в различные челленджы и флешмобы. Всевозможные антивирусные акции придумывают, чтобы развлечься и развеять панические настроения. Например, челлендж «Оставайся дома» запустили игроки сыктывкарского клуба «Новая генерация». По условиям акции нужно записать видео, в котором надо продемонстрировать умение набивать ногой рулон туалетной бумаги.

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com