В Ухте появились «умные остановки»

26 марта на Комсомольской площади Ухты состоялось открытие светодиодного табло «Умная остановка», сообщает пресс-служба администрации города. На табло отображается информация о времени ожидания прибывающих на остановочный пункт автобусов.

Это не первое нововведение «Ухтинского автотранспортного предприятия». Сначала оно внедрило бесконтактную систему оплаты проезда, сейчас около 45 процентов поездок оплачиваются бесконтактным способом. Весной 2019 года предприятию удалось добавить Ухту в приложение «Умный транспорт», и у горожан появилась возможность отслеживать передвижение общественного транспорта со своего смартфона. В конце прошлого года в приложение были добавлены и маршруты другого перевозчика – ООО «Автолайн».

ООО «УАТП» решили использовать возможности приложения по полной и установить «умные остановки». Светодиодные табло расположены на остановках «Комсомольская площадь» и «Автовокзал». На табло отображается номер маршрута, конечная остановка и время прибытия автобуса в минутах на остановочный пункт. Данные поступают через GPS, поэтому есть вероятность небольшой погрешности.

Также установлены модули звукового дублирования информации, размещенной на табло. Оборудование соответствует требованиям программы «Доступная среда».

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Ухты