В Коми стартует чемпионат по киберспорту

С 4 апреля в республике начнутся соревнования по компьютерному спорту. В чемпионате смогут принять участие игроки в возрасте от 14 лет. Состязания пройдут по двум видам программы: Dota 2 и FIFA 20 (платформа PS4).

Борьба развернется в следующем формате матчей: Dota 2 – до двух побед, FIFA 20 – одна победа.

Чемпионат проводится в два этапа. Отборочные туры, которые начнутся 4 апреля, будут состоять из онлайн-квалификаций. По их итогам на LAN-финал попадут восемь команд/игроков. Финал пройдет в Сыктывкаре в мае по системе Full Double Elimination.

Победителей ждут призы от организаторов и партнеров чемпионата. Зарегистрироваться можно на сайте cyberkomi.ru.

Игорь ПЕТРОВ