Естественный этап в развитии страны

Общественная палата Коми подписала соглашение с крупными общественными объединениями и некоммерческими организациями об организации общественного наблюдения в день голосования по поправкам в Конституцию страны. Внесение изменений в основной закон – не уникальное явление, к такой практике прибегали многие страны. Более подробно об этом участники встречи узнали из доклада «Международный опыт изменения Основного закона страны», подготовленного ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» и представленного экспертом ассоциации, членом Общественных палат России и Коми Анной Чураковой.

Как рассказала Анна Чуракова, ассоциация независимого общественного мониторинга создана для защиты избирательных прав граждан в России. Помимо мониторинга соблюдения этих прав она занимается экспертной деятельностью, а также наблюдением за процессом голосования. Кроме того, координационный центр занимается юридическим, организационно-методическим, аналитическим и информационным сопровождением всех направлений деятельности, подготовкой и организацией работы в день голосования общественных наблюдателей и технической поддержкой платформы проекта.

На сайте проекта публикуется актуальная информация о ходе голосования, формировании корпуса наблюдателей и методические материалы. На портале есть «Медиакарта», благодаря которой можно узнать актуальные новости об избирательном процессе в каждом регионе. Кроме того, на сайте можно оставить сигналы о нарушениях. Также это можно сделать через удобное мобильное приложение. Все поступающие обращения тщательно проверяются на достоверность и объективность.

Ассоциацию возглавляет независимого общественного мониторинга Александр Точёнов, президент Центра прикладных исследований и программ, ответственный секретарь Совета при президенте страны по развитию гражданского общества и правам человека.

В докладе, подготовленном ассоциацией, отмечается, что каждое государство по мере своего развития вносит поправки в основной закон своей страны. Внесение дополнений в конституцию связано с необходимостью отражения в ней окружающей реальности и происходящих фундаментальных изменений внутри страны. Опыт современных государств показывает, что существует большое количество форм и подходов по совершенствованию конституции, и каждая страна опирается на свои национальные, правовые, культурные, исторические и экономические условия, во главе угла всегда стоит мнение граждан.

«Право народа на участие в вопросах управления делами государства является фундаментальным и общепризнанным, хотя далеко не во всех государствах оно реализовано в достаточном объеме», — говорится в докладе.

При этом мнение парламента должно играть не менее важную роль. Он должен быть «ареной для принятия конституционных поправок».

С учетом международного опыта, процедура внесения поправок в Конституцию России и проведения самого голосования усложнена, что вместе с тем увеличит его легитимность. Новая редакция глав №3-8 Конституции устанавливают важнейший элемент демократического государства — систему сдержек и противовесов в виде парламентского контроля. Это позволит гражданам принимать больше участия в управлении государством через своих представителей.

— Из-за фейковой информации в обществе есть недоверие к тому, что делается с Конституцией. Поэтому повсеместно в стране, в том числе и в Республике Коми, ведется широкая информационно-разъяснительная работа в социальных сетях, средствах массовой информации, где лидеры общественного мнения активно и последовательно комментируют отдельные поправки в основной закон страны, — отметила директор исполнительной дирекции Общественной палаты Коми, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александра Афонина. — Доклад очень вовремя подоспел нам на помощь. Я изучила материал и могу сказать, что это очень хороший и своевременный документ, который реально поможет профессиональному сообществу подготовить наших жителей к голосованию.

С текстом доклада можно ознакомиться на сайте Общественной палаты: https://op11.rkomi.ru/node/202.