От пеллет до самолетов

На «Часе с министром» в Общественной палате Коми заместитель министра инвестиций, промышленности и транспорта региона Вячеслав Бадахов рассказал об инвестиционных планах предприятий, развитии производства биотоплива и внедрении газомоторного топлива, планах по «Комиавиатрансу». Встречи с министрами проходят по поручению главы Коми.

Приоритеты у министерства остаются все те же – развитие промышленности, создание благоприятного инвестиционного климата, поддержка моногородов и арктических территорий, развитие инновационной деятельности, повышение доступности и уровня транспортного обслуживания.

В Коми реализуется шесть приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов. Вместе они должны обеспечить суммарный рост объемов лесозаготовок до 2,4 миллиона кубометров в год. Рост производства пиломатериалов достигнет почти 700 тысяч кубометров. Идет работа по включению в перечень еще четырех проектов с общим объемом инвестиций около 12 миллиардов рублей.

Работает программа повышения конкурентоспособности: шесть предприятий-экспортеров успешно прошли конкурсный отбор Минпромторга России и смогут получить кредиты с пониженной процентной ставкой. Семь предприятий-экспортеров заявились на участие в отборе минпромторга на компенсации части затрат на транспортировку продукции.

В Коми развивается использование газа в качестве топлива для транспорта. По словам заместителя министра, по договоренности с ЛУКОЙЛом сохранены пять социально значимых заправочных станций в ряде муниципальных образований. Также достигнута договоренность с ООО «Газпром газомоторное топливо» о строительстве второй автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Сыктывкаре в 2021 году.

– Для стимулирования использования газомоторного топлива в республике принят закон, согласно которому на территории Коми с 2020 года начнет действовать налоговая льгота для собственников транспортных средств на ГМТ. Кроме того, выделены субсидии местным бюджетам на компенсацию части затрат по уплате лизинговых платежей за автобусы на ГМТ, оборудованные для маломобильных групп населения, – сообщил Вячеслав Бадахов. – Расширение парка транспортных средств на газомоторном топливе в Сыктывкаре позволило увеличить реализацию компримированного газа почти в 60 раз по сравнению с 2015 годом.

Будет расти производство биотоплива. Компания «Лузалес» в течение двух лет намерена построить завод по производству пеллет – один из самых мощных в России, там планируется производить 180 тысяч тонн топливных гранул в год. Завершено строительство пеллетных цехов на Сыктывкарском ЛДК и на предприятии «Комилесбизнес» в Усть-Куломском районе. В апреле должны запустить пеллетное производство в компании «K-BEG» в Сыктывкаре. Фондом развития промышленности Коми был выдан первый заем на организацию производства топлива из древесных отходов – компании «Промтехинвест» в Сысольском районе. Второй пеллетный цех строит «ПечораЭнергоРесурс» в Троицко-Печорском районе.

Также заместитель министра рассказал о соцпартнерстве республики с предприятиями, росте вложений по этому направлению: в 2019 году они составили 3,9 миллиарда рублей. В качестве примера объекта, который будет введен в строй в рамках соцпартнерства в ближайшее время, Вячеслав Бадахов привел здание железнодорожного вокзала в Сосногорске, которое откроют этим летом.

Выступавший напомнил о планах расширения Арктической зоны за счет включения в нее Инты, Усть-Цильмы и Усинска. Сейчас такой документ на согласовании в Российской академии наук. Вероятно, что в правительство законопроект внесут уже в этом полугодии. Включение Усть-Цилемского района и Инты в Арктическую зону позволит сделать их более привлекательными для инвесторов, в том числе иностранных. Перспективы у этих территорий в плане разведки и добычи полезных ископаемых неплохие.

На вопрос о том, не повлияет ли на инвестиционные планы промышленников в Коми коронавирус, Вячеслав Бадахов ответил, что несущественные издержки могут быть, но в целом на планах инвесторов он не скажется. Во-первых, плотность населения в Коми низкая, так что с распространением вируса критической ситуации возникнуть не должно, во-вторых, многие вопросы с партнерами можно решать удаленно.

Говоря о развитии пассажирского транспорта, заместитель министра упомянул о том, что в Ухте уже в 100 процентах автобусов оплата проезда бесконтактная, а в Сыктывкаре – в 71 проценте. Это, по мнению Вячеслава Бадахова, тоже хорошо в плане борьбы с коронавирусом: меньше ходят по рукам деньги, которые могут стать источником заражения.

Заместитель министра рассказал и о планах по «Комиавиатрансу». Разработана стратегия по развитию компании, выявлены точки роста и точки убытков. Благодаря этому компания сможет справляться с долгами, выравнивать экономические показатели. «Негативный фон» в плане убытков, по словам Вячеслава Бадахова, создавали в основном самолеты-эмбраеры. От них будут отказываться, сделав ставку на L-410. Кроме того, для воздушных перевозок планируется привлечь Ан-24 на условиях аренды.

Анна ПОТЕХИНА

Фото предоставлено Общественной палатой Коми