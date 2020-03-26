Охрана, защита и восстановление

Очередной «Час с министром» в Общественной палате Коми прошел необычно: из-за коронавируса на встречу пришли только журналисты, общественники же направили свои вопросы заранее. Всего, как сообщил, открывая мероприятие, председатель палаты Сергей Чечеткин, по заявленной теме – охрана природы – поступил 21 вопрос. Ответы на многие из них министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин включил в свой отчет.

Сохранение водных экосистем

Одно из направлений нацпроекта «Экология» – сохранение уникальных водных объектов. В этот перечень попала и главная водная артерия Коми – река Печора, что означает финансирование работ по ее очистке и охране за счет федерального бюджета. Очищено уже более 50 километров прибрежной полосы Печоры, активнейшее участие в этом благом деле приняли волонтеры. Также минприроды направило в Росводресурсы свои предложения по поднятию затонувших в реке судов и древесины, ведь в советские годы по Печоре сплавляли много леса.

По линии республиканского бюджета запланированы средства на обследование Печоры на территории Усть-Цилемского района – важно выявить причины подтопления и выработать рекомендации для проведения мероприятий в затапливаемых местах. Из года в год приходится сталкиваться с затоплением, ущерб компенсируется из бюджета, поэтому так важно установить эти зоны.

Главные зоны затопления и подтопления в республике уже выявлены, в прошлом году такие работы велись в Усть-Цилемском и Вуктыльском районах, а также в сыктывкарском местечке Заречье. Как пояснил Роман Полшведкин, это территории с ограничением их использования, информация вносится в ЕГРН. В 2019 году установили порядка 1200 километров подтапливаемой береговой линии, занесли в кадастр и обозначили на местности специальными информационными знаками.

Недропользование

В части недропользования полномочия министерства касаются исключительно распространенных полезных ископаемых, таких как песок, щебень и так далее. В прошлом году была проведена ревизия полезных ископаемых в Сосногорском районе, в итоге прирост запасов ресурсов на его территории составил 35 миллионов кубометров.

Сейчас в Коми действует 448 лицензий на песок, щебень, торф и прочие полезные ископаемые. Их запасы необходимы для строительства дорог и реализации таких больших инфраструктурных проектов, как строительство газопровода Бованенково – Ухта и Ухта – Торжок. В 2020 году исследование будет проводиться в Воркуте, и там прогнозируется прирост порядка 20 миллионов кубометров стройматериалов.

Развитие системы обращения с ТКО

Исторически сложившиеся в Коми свалки расположены в лесном фонде, поэтому республика не может попасть в проект «Чистая страна», поскольку он подразумевает лишь ликвидацию свалок в черте городов. Но минприроды работает над этой проблемой: направлены предложения в правительство и Госдуму по выработке механизмов, которые бы позволили убрать лесные свалки за счет федеральных средств.

Официально эксплуатировать в республике можно десять объектов захоронения отходов, они значатся в госреестре страны. Задача стоит, чтобы минимизировать направляемые на полигоны потоки мусора, а для этого необходимо создать систему раздельного сбора отходов. Ежегодно минприроды выделяет муниципальным образованиям на эти цели субсидии – порядка 5,5–6 миллионов рублей. Но нужно ускоряться, поскольку готовится постановление правительства страны, запрещающее смешивать фракции, подлежащие дальнейшей переработке. Это даст очередной толчок в развитии контейнерного сбора конечных фракций. Сейчас в основном на подготовленных площадках устанавливается по два контейнера – для пластика и бумаги, иногда также для стекла. Некоторые муниципалитеты предлагают организовать раздельный сбор сухих и мокрых отходов. Такой же позиции, кстати, придерживается и региональный оператор «Ухтажилфонд», он уже запустил подобный эксперимент в Ухте.

В этом году специалисты минприроды провели совещания в Корткеросском и Усть-Вымском районах с приглашением глав сельских поселений, чтобы обсудить, как наладить систему раздельного сбора на селе. Это поручение президента России – в каждом субъекте страны должна появиться схема раздельного сбора отходов. Но в глубинке есть свои нюансы.

– Если мы понимаем, что контейнерный сбор в отдаленных селениях не организовать – предприниматели, обслуживающие контейнеры, за двумя кубами той или иной фракции не поедут, тогда рассматриваем организацию закрытых площадок для раздельного сбора на территории пустующих помещений, чтобы накопить достаточно крупную партию отходов для последующего вывоза, – рассказал Роман Полшведкин.

В 2019 году в муниципалитетах, получивших субсидию на раздельный сбор отходов (в Воркуте, Инте, Сыктывкаре, Усинске, Печоре, Ухте, Жешарте, Микуне, Сыктывдинском, Сысольском и Усть-Цилемском районах), приобретены 264 контейнера, обустроены 84 площадки. Из этого числа 21 контейнер – для опасных отходов – батареек и люминесцентных ламп. В текущем году за счет республиканской субсидии запланировано приобретение 362 контейнеров и обустройство 54 площадок на территории шести муниципалитетов – Воркуты, Инты, Печоры, Усинска, Сыктывкара, Усть-Вымского района. Всего же в республике установлено 964 контейнера для раздельного сбора мусора.

Регулирование численности диких животных

Из-за дождливого неурожайного лета в прошлом году участились случаи выхода к населенным пунктам диких животных – волков и медведей. Поэтому в октябре 2019 года было принято решение о возобновлении выплаты вознаграждения охотникам за отстрел этих животных. Как напомнил Роман Полшведкин, численность волка регулировалась человеком во все времена, вплоть до 1997-1998 годов применялись петли, капканы, яды и даже отстрелы с вертолетов. Сейчас закон варварские методы запрещает, а охота на вертолетах слишком дорогое мероприятие.

– Сегодня мы платим вознаграждение в размере 20 тысяч рублей за каждую убитую особь. В 2019 году поступило 148 таких заявлений, три миллиона 260 тысяч рублей было израсходовано в качестве стимулирующей выплаты охотникам за добытых зверей. 163 особи отстреляно. Денежное вознаграждение будет выплачено всем охотникам. В этом году выплаты продолжатся, соответствующее постановление вышло на прошлой неделе. Все те заявления, которые начиная с декабря остались не оплачены, сейчас могут быть предъявлены к оплате. На эти цели выделено порядка семи миллионов рублей, планируется, что 570-580 особей будет отстреляно, – сообщил министр.

Лесные отношения

В прошлом году в республике разработана новая версия Лесного плана.

– Лесной план – это документ территориального планирования, он составляется на десять лет. Одно из новшеств – зонирование лесного фонда во избежание конфликтов. Чтобы все понимали, какие участки могут быть в перспективе отданы в долгосрочную аренду на 49 лет, какие – в краткосрочную, какие участки закреплены за населением для удовлетворения их нужд в части дров и древесины для строительства, какие участки не подлежат рубке, потому что являются местом сбора ягод-грибов, других продуктов леса, охоты и прочего, – пояснил Роман Полшведкин.

В республике продолжается рост заготовки древесины. В 2018 году объемы составили 9,6 миллиона кубометров, в 2019-м – 9,8 миллиона кубов. 95 процентов продукции перерабатывается лесопромышленным комплексом на территории республики и затем активно продается за рубеж. По мнению министра, валютная выручка в условиях дестабилизации курсов валют позволит бизнесу региона не просто выживать, а развиваться.

На местах вырубок ведутся лесоустроительные работы. В прошлом году они проведены на 164 тысячах гектаров. На более чем 10 тысяч гектаров проведены рубки ухода. Убрали сорные породы, чтобы дать возможность качественно вырасти сосне и ели. План по лесовосстановлению с учетом объемов, которые сделали арендаторы, перевыполнен в прошлом году на 126 процентов, общая площадь составила 55 тысяч 128 гектаров.

Кроме того, ежегодно в республике выращивается 13 миллионов сеянцев, из них восемь миллионов – сеянцы с закрытой корневой системой. Главным их поставщиком является лесопитомник Монди СЛПК. Сейчас рассматривается еще один инвестиционный проект строительства лесопитомника для выращивания саженцев с закрытой корневой системой. Он будет обеспечивать нарастающие потребности в посадочном материале, ведь с прошлого года по закону о компенсационном лесовосстановлении все, что было вырублено под линейные сооружения, трубопроводы, геологические объекты, должно быть компенсировано.

Галина ВЛАДИС

Фото – стоп-кадр с видео vk.com