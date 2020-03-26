МегаФон наращивает число цифровых абонентов

В сети МегаФона становится больше пользователей мобильного интернета. Сегодня их число составляет 34,9 млн человек, и только за четвертый квартал 2019 года эта цифра увеличилась на 6,7%. Оператор раскрыл эти данные в финансовом отчете.

Все ключевые показатели демонстрируют рост. Сервисная выручка составила 80,4 млрд руб., основной вклад в эту цифру – выручка от передачи данных. Оператор связывает это с обновлением линейки «Включайся!» и развитием сети 4G.

Впервые на рынке внедрен кэшбэк с абонентской платы, который можно потратить на приобретение продуктов оператора. Также абонентам была предложена система кросс-скидок на дополнительные развлекательные и информационные сервисы. Эти решения привели к росту пользователей передачи данных в сети МегаФона на 6,7%, до 34,9 млн человек, количество мобильных абонентов в России сохранилось на уровне 75,2 млн человек.

Стабильное качество связи и высокая скорость мобильного интернета также способствуют росту числа цифровых абонентов. По данным Роскомнадзора, у МегаФона самая большая сеть 4G в стране. За четвертый квартал 2019 года введены в эксплуатацию порядка 2 470 новых базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced.

«Партнерства и разработка собственных продуктов и услуг, отвечающих актуальным задачам абонентов и бизнеса, позволяют МегаФону реализовывать стратегию цифровой трансформации. Мы положительно оцениваем результаты четвертого квартала – как и года в целом – и видим, что финансовые показатели подтверждают актуальность выбранного направления развития Компании», – отметил Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона.

Ключевые результаты четвертого квартала 2019 года: