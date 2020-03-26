«Золотой» устькуломец

Автор: Редактор 26.03.2020

Коренной житель коми глубинки Василий Павлов с юных лет ведет здоровый образ жизни. В селе Дон Усть-Куломского района с него берут пример все. Разменяв восьмой десяток, энтузиаст ежегодно побеждает как в районных, так и в региональных этапах фестивалей комплекса «Готов к труду и обороне». В своем доме он отвел целую комнату под спортивные награды.

На пенсию Василий Павлов вышел в 2002 году. Семнадцать лет он проработал начальником передвижной механизированной колонны, посвятил около тридцати лет мелиорации. Стаж работы по трудовой книжке – более сорока лет. И на заслуженном отдыхе ведет активный образ жизни. О том, что в родном селе энтузиаст организовал музей коми быта, знают уже далеко за пределами региона. В музей он привозит экспонаты со всей республики, а многое мастерит и сам. Недавно у него в гостях побывала съемочная группа телеканала «Россия», чтобы рассказать о необычном месте в программе «По секрету всему свету». Однако мало кто знает, что есть у него и небольшой мини-музей спортивных достижений, где помимо различной атрибутики имеется целый стенд с медалями и кубками. О каждой награде ветеран ЗОЖ-движения может рассказать отдельную историю.

Василий Павлов является кандидатом в мастера спорта по многоборью, перворазрядником по лыжным гонкам и бегу. Трижды становился чемпионом эжвинских сверхмарафонов среди ветеранов-любителей лыжного спорта. Первый сверхмарафон – 72 километра – он преодолел в 15 лет. И до сих пор ответственно подходит ко всем стартам. Зимой не пропускает лыжные баталии «Лямпиада», которые традиционно проводятся в селе Большелуг Корткеросского района. В 2018-м даже сумел взять золото в своей возрастной категории. Вместе с кубком и медалью увез к себе в Дон бензопилу. Трофеи, естественно, заняли почетные места в музее.

Одними из любимых для ветерана стали соревнования в рамках комплекса «Готов к труду и обороне». Возрождение старой доброй советской традиции нестареющий спортсмен считает важнейшим шагом в развитии страны. Своим примером он вдохновляет односельчан, регулярно выполняет испытания комплекса на золотые значки, а также летом и зимой ездит на республиканские ГТО-фестивали в составе районной команды.

О том, что сейчас многие соревнования отменены из-за коронавируса, ветеран спортивного движения не печалится. Сказавший возрасту твердое «нет» теперь набирает форму в домашних условиях, включается и в различные флешмобы. Например, чтобы сделать сорок отжиманий, не так давно упор лежа приняла вся страна. Такой вирусный ГТО-челлендж запустил муниципальный посол физкультурного комплекса из Калужской области Вячеслав Авдонин. Само собой и золотозначкист Василий Павлов не мог не принять вызов.

На этой неделе возрожденный Владимиром Путиным комплекс «Готов к труду и обороне» отметил шестилетие. Как сообщается на официальном сайте комплекса, за шесть лет влиться в выполнение нормативов успели уже 13 миллионов россиян и свыше 3,3 миллиона из них выполнили нормативы на знаки отличия. Более 125 тысяч специалистов в 2576 центрах тестирования ГТО ежедневно популяризируют активный образ жизни и рассказывают гражданам о важности занятий физической культурой.

В честь шестой годовщины в селе Кослан Удорского района дошколята поучаствовали в акции «Первый класс со знаком отличия ГТО». Воспитанники детсадов вместе с сотрудниками муниципального центра тестирования выполняли наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжки в длину с места толчком двумя ногами, поднимали туловище из положения лежа на спине, проходили многие другие испытания.

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com

 

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