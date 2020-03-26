Лыжный путь ижемца Ермила Вокуева

Лыжные гонки – один из тех видов спорта, что дают молодежи из глубинки все шансы на самореализацию. Ермил Вокуев родился в коми деревне, где для тренировок приходилось самостоятельно утаптывать километровую трассу на заснеженном болоте. Сейчас 27-летний атлет является одним из лучших лыжников страны, в сезоне-2019/20 он стал победителем Кубка Восточной Европы. Журналист «Республики» пообщался со спортсменом о его карьере и узнал о планах на следующий сезон.

«Давай, Ермил!»

После утренней тренировки Ермил Вокуев не выглядит уставшим: он с интересом слушает вопросы, охотно и развернуто на них отвечает. Пожалуй, лишь скромность и спокойствие выдают в нем деревенского парня. Основной объем подготовительной работы спортсмен выполняет на стадионе имени Раисы Сметаниной в селе Выльгорт Сыктывдинского района. Это село находится в двадцати минутах езды от столицы Коми, а вот чтобы добраться до Сыктывкара из деревни Гам Ижемского района, откуда родом лыжник, нужно преодолеть более пятисот километров.

Легендарная Раиса Сметанина родилась в селе Мохча, в состав которого входит деревня Гам. Она всегда тепло поддерживает талантливого земляка. Обычно очень спокойная, на всероссийских соревнованиях с участием тогда еще совсем юного Ермила Вокуева четырехкратная олимпийская чемпионка порой давала волю эмоциям, подбадривала лыжника громогласным: «Давай, Ермил!»

В Гаме никогда не было снегохода и полноценной трассы. О лыжероллерной подготовке нельзя было и мечтать, а чтобы соорудить километровый круг, зимой приходилось ждать, пока снегом покроется болото. Собеседник издания вспоминает, как он и другие дети вместе с учителем физкультуры самостоятельно утаптывали трассу для занятий. После седьмого класса одаренный парень стал ездить в Мохчу, где условия гораздо лучше.

– Там меня тренировал Алексей Алексеевич Ануфриев. В селе в принципе имелись все условия. Были уже и асфальтовые трассы, где мы летом на роллерах катались. С того времени у меня пошли стабильные результаты. В одиннадцатом классе сначала отобрался на чемпионат Северо-Западного федерального округа, который проходил в Мурманске. Стал вторым в спринте и в дистанционной гонке в десятку лучших попал. Потом оттуда отобрался на спартакиаду учащихся в Челябинск, где был восьмым и девятым, показав лучшие результаты среди ребят из нашего региона. На следующий год, 2010-й, меня зачислили в состав сборной Коми по своему возрасту, – рассказал Ермил Вокуев.

На базе сборной Коми в Выльгорте юного спортсмена под опеку взял другой прославленный земляк – уроженец деревни Бакур (также находится в Ижемском районе) олимпийский чемпион Василий Рочев. Пол-лета и осень Ермил тренировался с ним, а потом перешел в группу к участнику Олимпийских игр в Нагано Андрею Нутрихину, под его началом занимался до 2013-го.

Юниорские победы

В сезоне-2011/12 Ермил Вокуев громко заявил о себе на чемпионате мира среди юниоров в турецком Эрзуруме. Тогда он завоевал золото в эстафете 4×5 километров и серебро в гонке на 10 километров классическим стилем. В следующем году, будучи студентом рязанской Академии права и управления ФСИН, атлет успешно выступил на Универсиаде в итальянской провинции Трентино. В Италии он завоевал два серебра и золото. Там же познакомился и с будущей супругой – лыжницей сборной Тюменской области Ольгой Репницыной (трехкратная чемпионка России, на Универсиаде в Италии становилась третьей, в 2017-м на Универсиаде в Казахстане завоевала золото).

– До Универсиады вообще друг друга не знали, хотя в России на стольких соревнованиях бегали. В Италии познакомились и начали общаться, – поведал Ермил. – После еще переписывались пару раз, а потом только через год опять стали общаться.

В апреле 2018-го молодые люди официально оформили отношения, а в декабре прошлого года у них родилась дочь Аглая. Лыжная семья живет неподалеку от стадиона имени Раисы Сметаниной. На недавний «Кубок Рочевых», где гонщик завоевал серебро, Ольга с прабабушкой привозили маленькую Аглаю в коляске. Ермил буквально расцвел при виде родных, усталость после гонки как рукой сняло.

Ровесник Вокуева Сергей Устюгов из Ханты-Мансийского автономного округа собрал на юниорском чемпионате в Эрзуруме четыре золота. Позже – в сезоне-2016/17 – Устюгов стал победителем лыжной многодневки «Тур де Ски» и двукратным чемпионом мира. До сих пор он является одним из лидеров сборной России. У Ермила Вокуева карьера складывается сложнее. Вспоминая себя тех лет, он говорит, что тогда, конечно, казалось, что все будет проще:

– Был молодой, перспективный. Большие цели были, но с каждым годом все становилось тяжелее и тяжелее. Выдерживать конкуренцию на уровне мировой элиты действительно трудно.

Непростая дорога профи

Накануне триумфального сезона Сергея Устюгова ижемец готовился вместе с ним в одной команде под началом иностранных специалистов – швейцарского тренера Рето Бургермайстера и немецкого физиотерапевта Изабель Кнауте. Осенью 2016-го группа, в которой готовились одни из сильнейших лыжников страны, неожиданно распалась, а зарубежные специалисты расторгли контракты с Федерацией лыжных гонок России. Тем не менее для Устюгова сезон-2016/17 стал пока лучшим в карьере, а вот для спортсмена из Коми он сложился неудачно: Вокуев выбыл из основного состава сборной России и с 2017-го тренируется в сборной Коми в группе Анатолия Рочева и Алексея Филиппова.

Вероятно, методика иностранцев в корне не подошла лыжнику из Ижемского района. Еще во время майских сборов в 2016-м главный тренер команды Коми Андрей Нутрихин сообщал «Республике», что после чемпионата России в Тюмени, где Ермил завоевал золото и серебро в спринтах классикой и свободным стилем, виды на него имел тренер спринтерской команды Юрий Каминский. Однако после долгих переговоров решили, что лыжник Вокуев в большей степени все-таки универсал, чем чистый спринтер.

– Возможно, если он сделает выбор в пользу спринтерской группы, то потеряет свои природные качества выносливости, – сказал тогда Андрей Нутрихин, подчеркнув, что окончательное решение принималось коллегиально, в том числе и с участием главного тренера сборной страны Елены Вяльбе.

Сам Ермил подтверждает, что нагрузки, которые давали иностранцы, не подошли его организму:

– Мы много работали в зале, но проработку, видимо, делали не в тех пульсовых зонах. В результате у меня получалось так, что мышцы были накачанные, но не проработанные.

Потеряв все шансы отобраться в состав сборной для участия в пхенчханской Олимпиаде (в одном из контрольных стартов в Пхенчхане в 2017-м в спринте классикой Ермил показал 19-й результат), в сезоне-2018/19 он не участвовал ни в одном из этапов Кубка мира. Зато нашел себя, получив приглашение от «Русской марафонской команды» (ныне называется «Русская зима») участвовать в серии Visma Ski Classic (коммерческие марафоны, где команды формируются по профессиональному принципу из спортсменов разных национальностей, то есть это нечто наподобие «Тур де Франс»). Тут он сумел раскрыться благодаря выдающимся способностям даблполера.

Новые перспективы

Даблполинг (одновременный бесшажный ход) – это техника бега на лыжах классическим стилем, при которой лыжник толкается только руками. Но на самом деле, как поясняет Ермил Вокуев, при одновременном ходе работают и ноги, и спина, и пресс. Собеседник «Республики» считается одним из лучших спортсменов, использующих эту технику. Впервые ижемец узнал о даблполинге от тренера молодежной сборной России Эдуарда Михайлова, с которым работал с 2013 года (специалист погиб в ДТП в 2015-м):

– Когда попал в сборную России, то мне Эдуард Владимирович поставил эту технику. Сказал, что с каждым годом все больше и больше «на руках» народ ходит, даблполингом. И вот в 2014-м на чемпионате России бежали спринт классикой. Там в прологе Александр Панжинский бежал без мази, «на руках» чисто, а все на мази (для даблполинга не требуется смазывать лыжи «на держание» – авт.), и он восемь секунд или четыре выиграл тогда в прологе. Вот мы решили с тренером тоже без мази бежать. Я четвертьфинал выиграл с отрывом, полуфинал и в финале выиграл.

В первом же марафоне серии Ski Classic в 2017-м в Чехии Ермил Вокуев чуть было не попал в призеры, совсем немного уступив пришедшему в итоге третьим сопернику. Сезон-2019/20 стал уже третьим в марафонской серии для лыжника из Коми. Впервые он оформил победу (в 34-километровой гонке Ла Веноста в Италии), причем стал первым триумфатором из российской команды вообще за всю историю Ski Classic. До этого выигрывали Илья Черноусов и Иван Гаранин, но первый выступал за команду другой страны, а второй еще при СССР. Основными соперниками в этих марафонах являются мощные норвежцы. Ермил говорит, что конкурировать с ними на 70-километровых дистанциях ему тяжело – не хватает равнинной работы. Тем не менее он является одним из лидеров команды «Русская зима».

При этом спортсмен победил в Кубке Восточной Европы в досрочно завершившемся из-за коронавируса сезоне-2019/20, получив персональную квоту на участие в этапах Кубка мира. Есть масса примеров, когда лыжники по-настоящему раскрывались в составе сборной страны уже ближе к тридцати или даже за тридцать. Например, представитель Удмуртской Республики Максим Вылегжанин стал олимпийским призером и чемпионом мира, только когда разменял четвертый десяток. Сейчас он также является членом «Русской зимы». Ермил Вокуев намерен попробовать вернуться в основной состав сборной России, ведь очевидно, что весь потенциал этого спортсмена еще далеко не раскрыт.

Ярослав СЕВРУК

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