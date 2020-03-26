Заболевшим туристам грозит принудительная госпитализация

В городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлены два человека с заболеванием коронавирусной инфекцией. На территории больницы введен карантин.

Об этом главный государственный санитарный врач по республике Людмила Глушкова проинформировала главу Коми Сергея Гапликова в ходе рабочего совещания по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Установлены граждане, с которыми контактировали зараженные.

Напомним, в соответствии с постановлением главного санитарного врача России все граждане, прибывающие в Республику Коми из-за рубежа, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, начиная со дня прибытия, из-за риска распространения коронавируса. Изоляция осуществляется в домашних условиях. Важно полностью выполнять требования по карантину в домашних условиях: 14 дней находиться в изолированном помещении, исключить контакты с членами семьи и другими лицами. Если же такой возможности нет, человека поместят в обсерватор. Все работающие граждане, находящиеся на карантине из-за коронавируса, могут дистанционно оформить электронный больничный. Достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и предоставить фото документов, подтверждающих выезд. Заявление на оформление больничного можно подать также и на граждан, проживающих совместно с путешественником.

Все прибывшие из-за границы должны обратиться на горячую линию 8-800-55-00000 в Республике Коми и сообщить о своем возвращении в страну, месте и сроках пребывания за границей. Звонок бесплатный.

За нарушение режима самоизоляции грозит штраф, за распространение новой коронавирусной инфекции предусмотрена уголовная ответственность по статье 236 УК РФ – от крупного штрафа до лишения свободы на пять лет.

Меры воздействия на несознательных граждан обсуждались на заседании созданного в Коми межведомственного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Людмила Глушкова подчеркнула, что в Коми не все граждане, прибывшие из-за границы, соблюдают режим самоизоляции:

– На горячую линию поступают звонки, в том числе от бдительных соседей или коллег по работе, которые называют фамилии тех, кто не соблюдает режим самоизоляции. На сегодня уже есть два обращения в полицию для того, чтобы зафиксировать данные факты и привлечь нарушителей к ответственности. У нас есть решения суда по принудительной госпитализации троих человек в Усинске с признаками инфекционного заболевания, которые состояли под наблюдением и категорически отказались от госпитализации. Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет за собой ответственность.

В ходе заседания штаба также были рассмотрены вопросы профилактики новой коронавирусной инфекции на транспорте, оказания поддержки субъектам малого и среднего бизнеса в связи с падением доходов из-за введения ограничительных мер по противодействию распространению коронавируса, обеспечения средствами индивидуальной защиты сотрудников организаций, обслуживающих население, и правоохранительных органов. Также заслушаны доклады министров по текущей ситуации в курируемых ими отраслях, дан ряд поручений по реализации комплекса мероприятий, запланированного в рамках режима повышенной готовности.

24 марта стало известно о том, что единственный сыктывкарец, у которого на тот момент было лабораторно подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией, выздоровел.

– Пациент здоров, чувствует себя хорошо. Результаты анализов подтвердили отсутствие у него коронавирусной инфекции. Сегодня мы получили второй подряд отрицательный результат, готовим его к выписке, – сообщил министр здравоохранения Дмитрий Березин.

Напомним, вирус был выявлен у сыктывкарского студента, вернувшегося из поездки в Иран. После возвращения в Сыктывкар молодой человек был передан сотрудникам ответственных служб и помещен в одноместный бокс Республиканской инфекционной больницы, где проходил лечение. Как подчеркнули медики, выздоровлению пациента способствовала своевременная госпитализация и, как следствие, оперативно назначенный курс лечения, соблюдение рекомендаций лечащих врачей. Под медицинским наблюдением также находились люди, контактировавшие с инфицированным. Все они обследованы и здоровы.

Людмила ВЛАСОВА

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