Уважаемые работники культуры и деятели искусства! Дорогие ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Всероссийским днем работника культуры!

Благодаря вашему плодотворному труду развивается богатое культурное наследие Республики Коми, рождаются новые яркие проекты, развиваются юные таланты. Мы гордимся нашими коллективами, которые достойно представляют регион на мероприятиях федерального и международного уровня.

Высокую оценку федеральных экспертов получила реализация национального проекта «Культура» в нашей республике – активно строятся и модернизируются учреждения отрасли, у них появляется новое современное оборудование.

Конечно, культура – не только яркие праздничные мероприятия. Это в первую очередь большая кропотливая работа по сохранению наследия, развитию новых традиций, приобщению человека к мировым ценностям. И сегодня за всем этим стоит труд многих неравнодушных людей.

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за подвижнический труд и преданность любимому делу, за талант и радость, которые вы щедро дарите людям.

Желаю дальнейших успехов в вашей деятельности, хорошего настроения, крепкого здоровья и благополучия!

Надежда ДОРОФЕЕВА, председатель Госсовета Республики Коми