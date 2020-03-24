Школа в Орбите готова к сдаче

Первого сентября новая школа на 1200 мест в столичном микрорайоне Орбита распахнет свои двери для учеников. В этом убедились журналисты республиканских СМИ, которых министерство строительства и дорожного хозяйства Коми пригласило на осмотр объекта перед сдачей. Накануне, 16 марта, подведомственная минстрою Служба единого заказчика подала в Государственную инспекцию строительного надзора извещение о начале проверки достроенной школы.

Экскурсию по школе для прессы провели замминистра строительства и дорожного хозяйства Антон Анисимов и прораб Станислав Буторин.

Начали с третьего этажа, на который поднялись на лифте. Лифтов здесь два, они заводского изготовления, сертифицированы, грузоподъемностью 1600 килограммов. То есть в каждом одновременно может подняться 21 человек. Но в первую очередь они предназначены для маломобильных граждан – учеников и родителей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме лифтов есть еще три подъемника для обслуживания столовой. Из них два будут поднимать из горячего и холодного цехов приготовления пищи на второй этаж, где расположена столовая, чистую посуду и спускать назад грязную, а третий подъемник – спускать отходы. Блок питания расположен в отдельном корпусе, а на третьем этаже здесь разместится школьная библиотека.

В просторном коридоре на третьем этаже обратила на себя внимание подвешенная к стене телефонная трубка. Как пояснил Станислав Буторин, это одна из систем безопасности. При возникновении пожара не нужно нажимать 112, как на сотовом телефоне, достаточно просто поднять трубку и сообщить об этом на центральный пункт. Сейчас специалисты занимаются настройкой всех систем оповещения в случае нештатной ситуации: вызов пожарных, срабатывание тревоги, отключение лифтов. Блок управления расположен на первом этаже.

Затем журналисты заглянули в классы – в них уже стоят парты и шкафы для учебных принадлежностей, в некоторых помещениях к доскам прикреплены видеоэкраны. Экскурсантам также показали серверную, маленькую и большие комнаты психологической разгрузки, гардероб с персональными шкафчиками для учащихся, медицинский и процедурные кабинеты и полностью оснащенный кабинет зубного врача. Как отметил Антон Анисимов, мало какая из вновь вводимых школ в республике может похвастать таким кабинетом.

В школьном спортзале со дня на день должны закончить шлифовку и циклевку полов, обработку покрытий антигрибковым и противопожарным составами. В цехах приготовления пищи подходит к концу установка оборудования. Завершая экскурсию, Антон Анисимов констатировал:

– Мы сегодня с вами прошлись по каждому этажу, заглянули в классы, все увидели своими глазами и убедились, что готовность объекта – 99,99 процента. На данный момент идет коммутация систем безопасности и уборка помещений, их обеспыливание от строительного мусора. Все лифты уже работают, они заводского изготовления, функционируют. Осталось еще выполнить работы по их наладке для нештатных случаев – чтобы двери открывались на каждом этаже и работали бесперебойно в случае чрезвычайной ситуации. Как только закончатся пусконаладочные работы, будет проведено дополнительное испытание лифтов с участием маломобильных групп граждан. До конца марта все работы в школе будут закончены.

Первый заместитель руководителя Службы единого заказчика Алексей Пятов добавил:

– Объект фактически готов, 16 марта мы подали извещение в службу государственного надзора о начале финальной проверки. Финальная проверка предшествует сдаче объекта и его вводу в эксплуатацию. Сейчас комиссия работает, смотрит документы, проверяет фактическую готовность, проводит комплексные испытания систем. По итогам работы комиссии будет выдан документ – заключение о соответствии построенного объекта. После этого мы перейдем уже на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Заказчик строительства должен закончить объект и отдать его в собственность республики, а потом минимущество передаст его конечному пользователю – одной из гимназий и школ. Далее образовательному учреждению предстоит работа по получению лицензии.

По информации управления образования Сыктывкара, в новой школе будут учиться ребята 5-11 классов Пушкинской гимназии, у которых сейчас нет собственного помещения, а историческое здание в центре города, где она располагалась долгие годы, закрыто ввиду аварийного состояния. Известно также, что в новой школе будут учиться только ученики среднего и старшего звена, в том числе классы из близлежащих школ Орбиты и других школ города по результатам индивидуального отбора.

Что касается благоустройства вокруг здания школы, то оно практически готово – есть асфальтовое покрытие, бордюры, заборы, спортплощадка. Осталось только доделать спортивное покрытие: наклеить на асфальт резиновое покрытие и посеять траву на газонах. Эти работы будут проведены в теплое время года.

Галина ВЛАДИС