Уважаемые работники культуры и деятели искусства, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника культуры!

Культура – это то, что окружает нас каждый день, она делает нашу жизнь духовно и нравственно богаче, ярче и разнообразнее. В этот замечательный праздник мы чествуем всех, кто посвятил свою жизнь культуре, бережно хранит, приумножает и популяризирует богатое культурное наследие нашей страны.

Развитие культурной среды является приоритетной задачей для Республики Коми. Сегодня в регионе успешно реализуется национальный проект «Культура», в рамках которого создаются модельные библиотеки, современные кинозалы и виртуальные концертные залы. Продолжается работа по строительству социокультурных центров, укреплению материально-технической базы учреждений культуры, модернизации и оснащению музыкальными инструментами детских школ искусств, развиваются все виды театрального искусства.

Доброй традицией стало проведение Северного культурного форума в республике. В этом году он состоялся уже в третий раз и открыл новые горизонты культурного сотрудничества и партнерства во всех важнейших направлениях развития отрасли.

Дорогие работники культуры, именно благодаря вашему высокому профессионализму, творческому подходу и преданности своему делу культура становится доступнее. Убежден, что ваше трудолюбие и целеустремленность позволят и впредь добиваться достойных результатов в работе, а наши театры, музеи, библиотеки, кинозалы, дома культуры станут еще уютнее и привлекательнее для жителей республики.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, неиссякаемой энергии, новых профессиональных успехов и побед!

Сергей ГАПЛИКОВ, глава Республики Коми