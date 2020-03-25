Кружки и секции перевели на дистанционный режим

Учреждения дополнительного образования, подведомственные министерству образования республики, с 24 марта работают дистанционно.

Напомним, все школы, учреждения СПО и вузы во избежание распространения коронавируса перешли на дистанционное обучение с 16 марта. Но вопрос посещения детьми секций и кружков оставался в ведении родителей.

Как сообщила пресс-служба регионального министерства образования, дистанционный режим будет действовать до особых указаний.

– С 16 марта в организациях дополнительного образования действовал режим свободного посещения. Он был введен во исполнение указа главы Коми «О введении режима повышенной готовности». Со вторника, 24 марта, все государственные организации должны перевести реализацию своих программ с очного режима на дистанционный. В отношении частных и муниципальных организаций поручение носит рекомендательный характер, – пояснила министр образования Наталья Якимова.

Министр также обратила внимание руководителей организаций допобразования о важности своевременного и качественного информирования родителей и воспитанников об изменениях формы работы.

Галина ГАЕВА

Фото sport.rkomi.ru