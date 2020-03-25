Физкультурные инициативы

18 народных проектов в сфере физкультуры и спорта будут реализованы в Коми в 2020 году. Общий объем финансирования из республиканской казны – 9,6 миллиона рублей.

Самые распространенные инициативы «Народного бюджета» в этой области – проекты по приобретению и установке уличных тренажеров под навесом. Несколько таких объектов в Коми появилось в предыдущие годы благодаря грантам, получаемым тосовцами. Теперь их станет больше с помощью инициативного бюджетирования. Уличные тренажеры установят в Нючпасе и Зимовке Койгородского района (субсидии – 310,8 и 444,5 тысячи рублей соответственно), селе Лэзым Сыктывдинского района (480 тысяч). В воркутинском Воргашоре уличный комплекс будет специализированным – силовые тренажеры с отягощениями для занятий пауэрлифтингом, а оборудуют их на территории спортивного комплекса-катка «Воргашорец», субсидия на реализацию проекта составляет 587,7 тысячи рублей. Кроме того, уличный тренажерный комплекс планируется установить в Емве на территории Дома спорта. На него, а также на обустройство спортивной площадки в Мещуре администрация района в целом получит 1,2 миллиона рублей.

Спортивные площадки – вторые по популярности объекты. Кроме Мещуры в этом году их обустроят в ижемской деревне Чаркабож, корткеросском селе Додзь, поселке Студенец Усть-Вымского района, селе Пажга Сыктывдинского района, ухтинском поселке Ярега. На каждую площадку из бюджета выделяют по 600 тысяч рублей. В такие же суммы обойдутся обновление корта в Усть-Цильме, ремонт и обустройство мини-футбольного поля в Сосногорске, площадка для street-футбола в Троицко-Печорске, обустройство плоскостной спортивной площадки в Эжве по улице Мира и подобного объекта на городском стадионе имени Спиридонова в Усинске.

Также в селе Мордино Корткеросского района реализуют проект «Спорт – это здоровье, спорт – это жизнь» (300 тысяч), а в печорском Каджероме – «ГТО – путь к здоровью нации» (277 тысяч).

Анна ПОТЕХИНА