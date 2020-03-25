В спортивных школах отменены тренировки

В республиканских учреждениях, подведомственных министерству физической культуры и спорта Коми, с 23 марта отменены все тренировочные занятия. Соответствующий приказ подписал в понедельник министр Николай Бережной.

В целях предупреждения новой коронавирусной инфекции до особого распоряжения отменяются все тренировочные занятия и посещение учреждений гражданами. В спортивных школах должен быть обеспечен контроль пропускного режима. В помещениях регулярно проводятся мероприятия по уборке и дезинфекции.

– В связи с дальнейшим распространением в России коронавируса мы приняли решение, что нужно максимально обезопасить здоровье наших молодых спортсменов и их близких. Это непростое решение, но необходимое. Прошу отнестись к этому с пониманием, берегите себя, – призвал Николай Бережной.

Роман СЕМЕНОВ

Фото sport.rkomi.ru