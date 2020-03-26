Рейтинг поправок к основному закону

В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль над медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) собрал данные о важности для россиян конкретных поправок, планируемых к внесению в Конституцию.

В России планируется проведение общероссийского голосования о поправках, которые могут быть внесены в Конституцию страны. Среди конкретных поправок, предложенных для оценки соотечественникам, наиболее важной россияне считают со стороны государства обеспечить доступность и качество медицинского обслуживания (95 процентов). Также значимо для россиян признание детей приоритетным направлением государственной политики и обязательное предоставление им социальной поддержки.

В равной степени значимыми поправками для граждан являются предложения о защите и сохранении уникального природного многообразия родины, гарантия адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат, а также обязательная ежегодная индексация пенсий.

Обязательство со стороны государства оказывать поддержку научно-технологическому развитию страны считают важным 91 процент соотечественников. Девять из десяти выступают за важность признания государства ответственным за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума.

Значимым считает 89 процентов граждан закрепить в Конституции защиту исторической правды (запрет на фальсификацию истории и умаление народного подвига при защите Отечества) и положение о территориальной целостности и неделимости страны.

Закрепить в Конституции обеспечение защиты цифровой информации и персональных данных считает важным 86 процентов россиян. 85 процентов признают значимость, равноценную конституционной, в защите животных и формировании ответственного отношения к ним. Такая же доля россиян считает важной поправку о роли России в международных отношениях, согласно которой государство принимает меры по поддержке и укреплению международной безопасности и обеспечивает мирное сосуществование государств и народов.

Из десяти человек восемь считают важным ввести ограничения для муниципальных и государственных чиновников на хранение материальных ценностей за пределами России, а также запрет иметь гражданство или недвижимость за границей. Важным конституционно защитить институт брака как союз женщины и мужчины считает 80 процентов соотечественников.

Менее 80 процентов поддержки набрали следующие поправки: приоритет Конституции над международным правом; ответственность со стороны государства за защиту прав соотечественников, проживающих за рубежом; снятие ограничения для бывшего или нынешнего президента на участие в будущих президентских выборах; создание единой публичной системы власти.

Менее половины поддерживающих голосов получили такие поправки, как расширение полномочий Совета Федерации и расширение полномочий Государственной Думы, сообщил ВЦИОМ.

Игорь ПЕТРОВ