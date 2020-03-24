Судьбу фрегата решат горожане

В мэрии Сыктывкара рассматривают вопрос о судьбе корабля с площадки перед «Детским миром». Поводом для этого стали неоднократные жалобы горожан на плохое состояние арт-объекта в виде фрегата на волне, установленного в 2013 году на территории детской площадки у дома по улице Коммунистической, 18.

Конструктивные элементы деревянного корабля за эти годы обветшали. Принимая во внимание мнение сыктывкарцев, в мэрии столицы Коми рассматривают два варианта: ремонт корабля или его демонтаж вместе с постаментом. Горожанам предлагается выразить свое мнение по этому поводу через онлайн-опрос.

В случае если жители города поддержат демонтаж, фрегат будет перенесен на одну из территорий, принадлежащих ФСИН: в свое время корабль изготовили осужденные ИК-25. Соответствующие договоренности с ФСИН у мэрии имеются.

Если горожане выскажутся за ремонт корабля, то обслуживающая организация МКП «Жилкомсервис» демонтирует арт-объект, отремонтирует и вернет его на место. Онлайн-опрос продлится до 3 апреля.

Галина ГАЕВА

Фото yandex.net