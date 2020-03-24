Как уберечь пожилых от коронавируса

Наибольшую опасность вирус 2019-nCoV представляет для людей серебряного возраста. Заведующая вторым терапевтическим отделением поликлиники №3 Сыктывкара Мария Синайская рассказала, какие меры нужно предпринять, чтобы уберечь себя и своих близких от опасности заразиться коронавирусом.

Более всего, как напомнила врач, риску заболевания подвержены люди старше 60-65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной систем, беременные женщины.

– Защитить себя от этой напасти очень просто: поменьше посещать места массового скопления людей – торговые центры, магазины, общественный транспорт, чаще мыть руки, соблюдать правила личной гигиены, поменьше общаться, а лучше вообще исключить общение с людьми, у которых есть признаки ОРЗ или какие-то симптомы недомогания. И реже посещать лечебные учреждения – поликлиники, только по крайней необходимости. Лучше вызывать врача на дом, – отметила терапевт.

Тем, кто в разгар пандемии вернулся из поездки за границу, рекомендуется двухнедельный карантин. Пожилым людям Мария Синайская посоветовала придерживаться такого же правила. Не все могут обратиться к близким или соседям с просьбой сходить в магазин за продуктами и в аптеку, но если есть такая возможность, пожилому человеку лучше остаться дома. В то же время не стоит отказываться от прогулок и занятий скандинавской ходьбой, но лучше гулять на свежем воздухе в одиночку.

– Дозированные физические нагрузки четыре-пять раз в сутки по 40 минут улучшают состояние здоровья и повышают иммунитет, – подчеркнула Мария Синайская.

Поскольку в разгар пандемии число посетителей лечебных учреждений возросло, в третьей поликлинике Сыктывкара организовано два потока пациентов. Те, кто пришел с симптомами ОРЗ или катаральными явлениями, отправляются в отдельный кабинет, минуя поток пациентов, которые пришли по другой причине. Уже при входе в поликлинику посетителей встречает соответствующее объявление.

– Для пациентов размещена информация, что если у них симптомы ОРВИ или их беспокоят температура, боли в горле, кашель, то следует обратиться к дежурному врачу через отдельный вход, – объяснила специалист.

И обязательно нужно помнить, что заболевший человек может стать источником опасности для своего пожилого родственника. Если есть симптомы ОРЗ, лучше их не навещать, позвонить или написать.

Галина ВЛАДИС