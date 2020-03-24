Новая профессия – за государственные средства

О том, как получить новую профессию в рамках специальных программ cлужбы занятости, рассказали специалисты Центра занятости населения Сыктывкара во время прямой линии в Общественной приемной главы Коми.

Программа профессионального обучения – это реальная возможность для тех, кто испытывает проблемы с трудоустройством или желает повысить квалификацию и свою конкурентоспособность на рынке труда. Получить такую возможность могут несколько категорий граждан. В первую очередь это, конечно, безработные, стоящие на учете в центре занятости.

– Приоритет отдаем тем, кто, во-первых, сам горит желанием учиться и видит перспективы своей дальнейшей занятости, во-вторых, имеет договоренность с потенциальным работодателем, чтобы мы понимали, что человек будет гарантированно трудоустроен, – уточнила специалист ЦЗН Виолетта Кондратьева.

Специалисты центра занятости отслеживают дальнейшую судьбу прошедших обучение. Порядка 75 процентов из них трудоустраиваются. Одним из вариантов трудоустройства после профобучения может быть открытие собственного дела.

Список категорий участников программы ежегодно расширяется. С прошлого года в рамках программы начали обучать граждан предпенсионного возраста. Причем эта категория может обучаться независимо от занятости. То есть получать профессию могут и те, кто на данный момент работает. С 1 января 2020 года появились новые категории участников программы проф-

обучения: пенсионеры, которые хотят возобновить трудовую деятельность, люди от 50 лет и старше вне зависимости от наличия или отсутствия статуса предпенсионера, а также молодые мамы с детьми дошкольного возраста.

При этом мамы тоже могут как иметь работу, так и быть неработающими. Программа позволяет им овладеть смежной или новой профессией. Поскольку у мам не всегда есть возможность оставить с кем-то ребенка, для них предусмотрено дистанционное обучение.

В 2020 году в рамках программы профобучения в Сыктывкаре планируется обучить не менее 590 человек. Из этого количества 87 мест предусмотрено для молодых мам. Перечень предлагаемых профессий для них достаточно велик – от бухгалтера, повара, кондитера до парикмахера, маникюрши, массажиста. Причем на ту сумму, которая выделяется на обучение одного человека, можно обучиться и смежным специальностям. К примеру, вместе с профессией мастера по маникюру получить профессию косметолога, визажиста, освоить технику наращивания ресниц.

Получить новую профессию в рамках программы в этом году смогут восемь пенсионеров. Пять пенсионеров уже направлены на профобучение.

По словам директора сыктывкарского ЦЗН Ирины Рыбиной, плановые цифры могут варьироваться в зависимости от числа желающих.

– Так как контрольный показатель всегда в разы ниже, чем потребность, мы ежегодно этот план перевыполняем, – пояснила Ирина Рыбина.

Среди пенсионеров наиболее востребованная профессия – охранник. Звонившие на прямую линию пенсионеры интересовались, где можно обучиться на охранника. Как рассказала Виолетта Кондратьева, на территории Сыктывкара на охранников обучают две образовательные организации – институт международных связей и делового сотрудничества и учебный центр «Гранит».

Обучающиеся получают профессию охранников четвертого разряда – без права ношения оружия. Обучение – в течение двух недель. Но еще 45 суток необходимо для получения лицензии охранника, чтобы трудоустроиться.

Для малоимущих в этом году Минтруд России предоставляет возможность участия в новом проекте. В 2020-м Коми наряду с другими 19 субъектами вошла в пилотный проект по реализации государственной социальной помощи на основании социального контракта. Это позволит гражданам, имеющим статус малоимущих, повысить квалификацию или сменить специальность с последующей стажировкой. Кроме того, весь период обучения им будет выплачиваться пособие в размере 14 868 рублей.

Информацию о получении профессионального образования на территории республики через службу занятости можно узнать в центрах занятости на местах.

Галина ГАЕВА

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