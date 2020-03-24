Молодых мам обучали секретам успешной карьеры

«Фабрика успеха: женщина и карьера» – мероприятие под таким названием прошло в Центре занятости населения Сыктывкара. Его участниками стали молодые мамы, имеющие детей дошкольного возраста.

Подобное мероприятие проходило в центре занятости впервые. На сей раз задачей организаторов было не просто ознакомить клиентов с услугами, которые предоставляет служба занятости, но и помочь женщинам научиться ставить перед собой карьерные цели и реализовывать их.

Судя по тому, что конференц-зал был полон и даже пришлось ставить дополнительные стулья, тема встречи нашла живой отклик у ее участниц. Нынешнее время бросает все новые и новые вызовы, рынок труда с его жесткой конкуренцией повышает планку требований для соискателей. И в этих условиях мало быть профессионалом, надо еще и уметь продать свой профессионализм, убедить работодателя в своей ценности. Те, кто хочет быть уверенным в завтрашнем дне, это понимают, но не всегда знают, с чего начать. А если даже знают, то нуждаются в профессиональной поддержке. И вот тут на помощь могут прийти специалисты службы занятости.

Категория молодых мам была выбрана не случайно. Во-первых, это одна из категорий программы профессионального обучения службы занятости в рамках национального проекта «Демография». Во-вторых, некоторые из женщин еще не определились профессионально, а те, кто имеет профессию, хотели бы ее сменить. Ну и в-третьих, кто-то пока не знает, чему бы хотел себя в жизни посвятить. Поэтому сориентировать тех, кто находится на перепутье или желает найти себя в новом деле с учетом их личностных качеств, было одной из целей встречи.

Приветствовали участников Фабрики успеха заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Коми Александр Хохлов и директор сыктывкарского Центра занятости населения Ирина Рыбина.

– Мы предлагаем вам поучаствовать в наших мероприятиях, чтобы вы лично убедились, как изменилось направление диалога государства и граждан. Появилось множество законодательных мер, которые отвечают потребностям людей, – обозначил направленность встречи Александр Хохлов.

Заместитель министра рассказал о новых программах, реализуемых с этого года в системе занятости и социальной защиты. Он особо отметил, что две новые меры – заключение социального контракта и профессиональное обучение разных категорий клиентов службы занятости – основаны на доверии между властью и обществом. В рамках социального контракта любая малоимущая семья, где взрослые готовы трудиться, через центр социальной защиты имеет право получить материальную поддержку для решения создавшихся проблем и выхода из трудного положения.

– Эта поддержка основывается на доверии. Так, на получение новой профессии в рамках соцконтракта деньги в сумме до 30 тысяч рублей перечисляют на счет гражданина, и он уже сам выбирает, где учиться и какую профессию получать. А в дальнейшем специалисты центра занятости помогают ему выбрать рабочее место для оплачиваемой стажировки. Работодатель в таких стажерах тоже заинтересован, потому что он получит возмещение части средств, направленных на зарплату стажера, – пояснил Александр Хохлов.

Участницам мероприятия рассказали также об условиях профессионального обучения мам с детьми дошкольного возраста. В этом направлении государство тоже предусмотрело все возможные варианты с учетом занятости женщин, имеющих маленьких детей. В условиях получения профессионального образования было учтено все: и то, что мать может быть работающей, а значит, скорее всего, обучаться в дневное время не сможет. И то, что она может быть привязана к своему малышу, который еще не посещает детский сад. Поэтому организованы различные формы обучения: утреннее, дневное, вечернее, есть обучение на полный день, есть дистанционное. Пока в Коми нет повсеместно таких условий, как в Европе, где на базе профессиональных учебных заведений есть специальные детские комнаты и женщина может там оставить малыша на время занятий. Но в двух образовательных организациях республики все же такие комнаты имеются. И есть уверенность, что в случае востребованности их количество будет расти.

– Возможность пройти обучение за счет государственных средств взрослым людям предоставляется нечасто, поэтому ею нужно пользоваться. Но помните: мы помогаем получить профессию для работы, для вашего дальнейшего трудоустройства, а не для того, чтобы вы, к примеру, за счет государственного бюджета обучились на водителя, чтобы водить свой автомобиль. Или обучились на повара, чтобы просто хорошо готовить для своей семьи, – подытожил Александр Хохлов.

Ирина Рыбина отметила, что мероприятие нацелено на формирование у женщин мотивации к успеху.

– Успех – это достижение поставленной цели. И поэтому сегодня наши карьерные консультанты проведут для вас занятия, которые помогут разобраться, что вам мешает на пути к карьерному росту и что может стать двигателем. Они помогут разобраться, на правильном ли вы пути, и найти ваши скрытые ресурсы. Психологические игры обучат вас снимать психологическую нагрузку и настраиваться на веру в себя. Я желаю вам успеха, – напутствовала Ирина Рыбина участников Фабрики успеха.

Женщины разбились на четыре группы, каждая из которых попеременно работала на четырех разных площадках. На площадке «Мотиваторы и демотиваторы вашей карьеры» проходило психологическое тестирование с целью выявления ценностных ориентаций профессиональной деятельности.

– С помощью этого теста можно обнаружить так называемые карьерные якоря, то есть понять, что мотивирует, а что демотивирует человека на пути к профессиональному успеху, – рассказала куратор площадки Ольга Рябова. – Это очень важные моменты для выбора профессиональной деятельности. Эти методики выявляют также, какая работа будет наиболее предпочтительна для женщины.

На площадке «Мой образ глазами другого» в ходе специальных тренингов девушки учились выходить за рамки условностей и осознавать, что представление о том, что думают о человеке другие люди, обычно неверное. Понимание этого бывает очень необходимо для правильной самооценки и для умения презентовать себя работодателю.

А поскольку одного осознания бывает недостаточно, чтобы взять себя в руки и перестать волноваться попусту, на площадке «Группа психологической поддержки. Умная гимнастика» молодых мам знакомили с техниками снятия психоэмоционального напряжения, обучали специальному дыханию, снимающему тревожность.

Организаторы мероприятия учли и то, что для любого человека лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так как на пути к успеху очень важно встретить человека, который добился этого самого успеха, преодолев неизбежные препятствия. Таким человеком стала предприниматель, директор детского города профессий «Кидкар» Татьяна Коржова, она согласилась поделиться с девушками своими секретами успеха.

Татьяна Коржова – яркий пример того, как мечта может воплощаться в жизнь, если человек к ней действительно стремится. Пример этой молодой женщины тем более убедителен, что она добивалась всего, не имея рядом надежного мужского плеча. Воспитывая в одиночку маленького сына, она ради своей мечты рискнула уволиться с работы и открыть свое предприятие. Женщина рассказала слушательницам о том, с какими страхами ей пришлось столкнуться и как удалось их преодолеть, как на внутренний посыл приходили нужные люди в нужное время, как она искала и находила инвесторов. Эта встреча стала для многих еще одним жизненным подтверждением старой истины о том, что тот, кто хочет, ищет возможности, а кто не хочет – ищет отговорки.

Галина ГАЕВА

Фото автора