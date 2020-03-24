Алкоголь под контролем

Объемы продажи алкоголя в Коми на душу населения увеличились на 20 процентов. Произошло это, по всей видимости, не из-за роста тяги к алкоголю, а вследствие борьбы с подпольной продажей спиртного. Ситуацию в республике в сфере торговли алкоголем обсудили 20 марта

в министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка региона.

Поскольку массовые мероприятия да еще в закрытых помещениях сейчас не в чести из-за коронавируса, публичное обсуждение темы превратили в дистанционное, организовав онлайн-трансляцию из министерства. Можно было и вопрос в чате отправить, но этой возможностью никто из виртуальных участников не воспользовался.

Консультант отдела контроля за оборотом алкоголя минсельхоза Коми Елена Коряковцева представила обзор состояния алкогольного рынка за 2017-2019 годы, обратив в первую очередь внимание на местную продукцию. А ее производят пять предприятий – одно специализируется на ликеро-водочной, остальные выпускают пиво и пивные напитки. В целом производство за последние три года упало на 17 процентов, а если брать только пиво, то на 24 процента. Произвели в 2019 году около двух миллионов декалитров алкогольной продукции, включая пиво.

При этом объемы продажи алкоголя вместе с пивом и пивными напитками по итогам 2019 года выросли на 20 процентов, составив 8,9 миллиона декалитров.

– Это свидетельствует о высоком уровне легализации оборота в Коми. Мы на первом месте по СЗФО по объему легальных продаж и на четвертом в России по объемам продажи водки на душу совершеннолетнего населения, – рассказала Елена Коряковцева. – Исходя из объемов продаж потребление на душу населения в Коми выросло на девять процентов по сравнению с 2017 годом, составив 10,67 литра абсолютного алкоголя в год.

Легальных, лицензированных торговых объектов в Коми сейчас 2017, это 3,14 торговой точки на тысячу совершеннолетних жителей. В СЗФО – 2,37, в России в среднем – 1,99.

В 2019 году по сравнению с 2018-м выросли продажи по коньяку, ликеро-водочным изделиям, сидру, пуаре и медовухе. Значительно подросли продажи пива и пивных напитков – почти на 30 процентов. По другим видам, в том числе по водке, объемы продаж снизились. Почти на 30 процентов снизились продажи так называемой слабоалкогольной продукции (под ней обычно подразумеваются спиртосодержащие энергетики), но тут дело в том, что в Коми с середины 2015 года ее можно продавать только на территории предприятий общественного питания.

Структура продаж алкоголя в Коми выглядит так: пиво и пивные напитки – 76,3 процента, вина и винные напитки – девять процентов, ликеро-водочные изделия – 1,5 процента, водка – 10,1 процента, коньяк – 1,4 процента, шампанское – 1,2 процента. Все остальное – сидр, медовуха и прочее.

Начальник отдела контроля за оборотом алкогольной продукции Константин Павлов рассказал о типичных нарушениях, которые в Коми допускают, когда продают спиртное. При этом он отметил, что в прошлом году были усилены меры по профилактике и пресечению таких нарушений, поводом стали обращения граждан, материалы, полученные от контролирующих органов.

В результате 26 лиц были привлечены к административной ответственности за нарушения порядка учета алкогольной продукции (в 2018 году таковых было три), выдано 81 предостережение. К данному типу нарушений относится, например, такое: торговая точка закрылась, лицензия на продажу алкоголя закончилась, но единая автоматизированная государственная информационная система (ЕГАИС) показывает, что за этим магазином еще числятся остатки нераспроданного алкоголя. По закону их в течение двух месяцев после закрытия торговой точки нужно вернуть поставщику или списать. Но если срок лицензии вышел, то списать нельзя из-за невозможности зафиксировать этот процесс в ЕГАИС. Константин Павлов посоветовал обращаться в минсельхоз, в таких случаях предпринимателю дадут временный доступ в систему.

– Еще одно нарушение – продажа алкоголя без фиксации в ЕГАИС, то есть без сканирования акцизной марки, – рассказал сотрудник министерства. – Если марка не читается, бутылку нужно отложить и поставить в известность ответственных за учет.

К сожалению, «находчивые» продавцы поступают иначе. Константин Павлов, чтобы продемонстрировать процесс продажи, поставил на стол две бутылки водки разной емкости и бутылку вина и, взяв в руки сканер, продемонстрировал, как порой поступает продавец при нечитаемой «акцизке». Сначала сканирует код на этикетке бутылки с вином, а код на акцизной марке считывает уже с бутылки водки, которая была в той же покупательской корзине или по другой причине оказалась под рукой. В итоге на кассе пробивается вино, условно говоря, за 180 рублей, а в ЕГАИС идут данные, что по такой цене была продана пол-литровая бутылка водки, которая никак не должна стоить дешевле 230 рублей. Получается, что магазин нарушил требование по минимальной цене.

– Директора магазинов потом приходят к нам, пишут объяснительные, уверяют, что такое просто невозможно, а потом исследуют действия своих продавцов по записи с видеокамеры в магазине и все видят, – рассказал Константин Павлов. – Продавец сканирует другую акцизную марку, чтобы не создавать очередь, а что при этом происходит в учетной программе, его почему-то не интересует.

В таких случаях с владельца торговой точки снимаются обвинения в продаже алкоголя по цене ниже минимальной, но его наказывают за нарушение порядка учета продукции. На реальном, а не «нечаянном» занижении цен на алкоголь торговые точки тоже ловили. Бывало, что и сбой в программе становился причиной мнимого нарушения: когда клиент частично расплачивался картой, частично наличкой, сбитая с толку касса отправляла в ЕГАИС неполную сумму.

Константин Павлов сообщил, что в прошлом году в Коми впервые проводили «контрольную закупку» в области продажи алкоголя, и в этом году такие мероприятия тоже будут.

Начальник отдела лицензирования и контроля минсельхоза Коми Елена Овчинникова подготовила обзор вопросов применения законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, в частности новых законопроектов. Она напомнила, что в Госдуме рассматривается проект, который позволит регионам самостоятельно устанавливать возрастной ценз на приобретение алкоголя, но пока есть отрицательные заключения правового управления – проект не согласуется с действующим федеральным законом №171. Рассматриваются также проекты по стометровой зоне запрета (алкоголь не должны продавать ближе этого расстояния от ряда организаций), условиям, на которых предприятия общественного питания с продажей алкоголя могут находиться в многоквартирных домах. Также Елена Овчинникова рассказала о новых нормах лицензирования, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.

Анна ПОТЕХИНА

Фото mshp.rkomi.ru