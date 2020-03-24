Строительство нового корпуса онкодиспансера завершено

В новом корпусе радиологического отделения республиканского онкодиспансера завершены строительно-монтажные работы. Строительство объекта ведется в рамках «апрельских поручений» главы Коми Сергея Гапликова и входит в план основных мероприятий по подготовке к празднованию

100-летия республики.

Как сообщает пресс-служба руководителя региона, вопрос о строительстве нового корпуса поднял на заседании межведомственной согласительной комиссии по рассмотрению проекта республиканского бюджета заместитель председателя Госсовета Коми, известный врач Владимир Косов. По его словам, о необходимости строительства радиологического корпуса заговорили еще 30 лет назад.

– Меня поддержали депутаты, я встречался с главой республики, и благодаря его поддержке удалось окончательно согласовать с минфином выделение необходимых средств. В существующем здании практически невозможно просто прийти на обследование, не хватает места и для больных, и для врачей. А новый корпус построен по самым современным стандартам – пациентам там будет комфортно. Но самое главное, что высвободившиеся помещения будут отданы под поликлинику. Пациенты не будут стоять в очереди, а врачи смогут расширить прием, – отметил Владимир Косов.

Контракт на реконструкцию радиологического отделения Коми республиканского онокологического диспансера был заключен в конце 2018 года. Согласно контракту работы делятся на два этапа: строительство нового шестиэтажного корпуса площадью 5000 квадратных метров (I этап) и реконструкция действующего одноэтажного здания (II этап). Контрактный срок завершения первого этапа работ – до 29 мая 2020 года.

На данный момент подрядчик (филиал Энергопроект Високоградня А.О. Белград в Сыктывкаре) завершил все работы по первому этапу реконструкции. Здание полностью готово к вводу в эксплуатацию, получено заключение Госстройнадзора о соответствии объекта требованиям технических регламентов.

В новом здании разместятся стационар на 63 койко-места, который в настоящий момент располагается в старом корпусе. После переезда пациентов и медицинского персонала в новое помещение начнется второй этап работ – реконструкция существующего одноэтажного здания радиологического отделения под поликлинику на 120 посещений в смену.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru