В магазинах без паники

Жителей Коми призвали к рациональному потреблению

15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей. В этом году его девизом стал призыв: «За рациональное потребление!» Но в марте способность россиян к рациональному потреблению подверглась серьезному испытанию: из-за коронавируса и падения цен на нефть многие граждане страны решили сделать запасы продуктов и товаров длительного пользования. Президент России призвал россиян не покупать продукты впрок, сообщив, что ситуация с поставками товаров в торговых сетях стабильная.

О том, как быть рациональным потребителем, жителям республики рассказали в ходе прямой линии, состоявшейся в Общественной приемной главы Коми. Во время мероприятия прозвучали вопросы и о том, что делать разумному покупателю в нынешней непростой ситуации.

Главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей регионального управления Роспотребнадзора Лилия Першина пояснила, что один из основных принципов рационального потребления – отказ от импульсивных покупок. Их сложно исключить совсем, потому что даже самый разумный потребитель иногда не может устоять перед искушением купить вещь, показавшуюся очень нужной. Чаще всего вещь, приобретение которой не планировалось, оказывается бесполезной, используется редко или не используется вообще, потом в лучшем случае продается, в худшем – выбрасывается, что увеличивает количество отходов и приводит к еще большему загрязнению окружающей среды.

С 20 марта в России на месяц отменяются ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные. По информации федеральных СМИ, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он сказал, что вводится «зеленый коридор» для импортеров и крупных торговых сетей на ввоз ряда товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий. Премьер-министр подчеркнул, что продуктов в России достаточно. Также правительство начнет оперативно мониторить цены на продукты питания, детские товары, лекарства, медицинские изделия, средства дезинфекции и индивидуальной защиты. По словам Мишустина, проверка коснется «всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации». Кроме того, кабмин будет в режиме онлайн отслеживать ситуацию с наличием медицинских масок в аптеках.

В нестабильной ситуации проблема спонтанных покупок обостряется, поскольку человек видит, как другие люди скупают товары и продукты, и подсознательно следует их примеру, объясняя свою покупку не рационально, но эмоционально: «А пусть будет!» Некоторые граждане закупают продукты впрок не только из-за желания иметь дома запасы или из-за опасения дефицита, но и из-за ожидаемого роста цен, в первую очередь на импортную продукцию.

Лилия Першина отметила, что скупку товаров, часто ненужных, в больших количествах сложно назвать рациональным поведением. Такая «запасливость» приводит к лишним затратам, поскольку срок годности, например, продуктов ограничен, на всю жизнь и даже на какой-то значительный период запастись не получится. При истечении срока годности товар придется выкинуть, чтобы не подвергать себя и близких опасности отравления.

Специалист не отрицала, что через какое-то время цены действительно могут вырасти. Но приобретение ненужных скоропортящихся товаров не поможет сэкономить. Лилия Першина призвала жителей республики покупать только товары длительного пользования, причем только в том случае, если они действительно нужны, и лишь тогда, когда есть достаточно денег на это. Например, если человек планировал купить какую-то крупную бытовую технику и копил деньги – сейчас самое время совершить покупку. А вот приобретение, например, нескольких телевизоров или смартфонов с целью потом перепродать подороже вряд ли будет разумным вложением средств. Многие жители России уже убедились в неэффективности такой стратегии на собственном опыте. После бума покупок бытовой техники в 2014 году «предприимчивые» граждане распродавали закупленные на волне ажиотажа телевизоры и холодильники по дешевке, при этом не только не получили прибыль, но даже потерпели убытки.

По поручению главы республики Сергея Гапликова Сосногорская швейная фабрика запускает производство защитных масок и костюмов. К концу апреля предприятие планирует выпустить порядка 20-25 тысяч защитных костюмов и от семи до десяти миллионов масок. Сейчас предприятие проходит процедуру сертификации. Соответствующая заявка направлена в Центр сертификации. Информация об этом прозвучала в ходе очередного заседания межведомственного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. По информации пресс-службы главы региона, на предыдущем заседании штаба обсуждалась проблема дефицита средств индивидуальной защиты легких в розничной продаже аптечной сети республики. Было предложено организовать производство масок на предприятиях Коми. Сергей Гапликов сообщил о том, что такую продукцию готова выпускать Сосногорская швейная фабрика. Предприятие уже запустило производство защитных костюмов и масок для врачей и работников, занимающихся дезинфекцией мест массового скопления людей. Как рассказал директор Сосногорской швейной фабрики Дмитрий Кологривый, предприятие запустило в производство маски в количестве 30 тысяч штук. Шить защитные маски начала и сыктывкарская швейная фабрика «Текстиль Коми». Как сообщили на предприятии, основные производственные мощности переориентированы на выпуск нового товара в связи с большим спросом.

Лилия Першина отметила, что около 30 процентов своего месячного дохода россияне тратят на еду, поэтому особенно рационально необходимо вести себя именно в продовольственных магазинах, где продавцы идут на различные хитрости, чтобы покупатель оставил в торговой точке как можно больше денег. Специалист призвала внимательно читать так называемые «красные ценники», которые якобы свидетельствуют о том, что товар продается по акции с большой скидкой. Иногда скидка не так уж велика, в ряде случаев она предусмотрена только при покупке нескольких единиц. Но даже если цена очень заманчивая, брать несколько экземпляров товара, который вообще не был в планах, – не самое разумное поведение. Рациональным подходом будет составление списка необходимых товаров и проверка содержимого корзины перед кассой: незапланированные вещи и продукты лучше будет оставить в торговом зале.

Одно из самых распространенных нарушений, с которым сталкивался, наверное, каждый покупатель, тоже связано с ценой по акции: нередко на кассе товар пробивают по полной стоимости без обещанной скидки. Такие «недоразумения» специалисты Роспотребнадзора квалифицируют как доведение недостоверной информации до потребителя.

При возникновении спора о цене в магазине покупатель должен в первую очередь сам обратиться к продавцу с требованием продать товар по цене, указанной на ценнике. По наблюдениям Лилии Першиной, сейчас в подавляющем большинстве случаев продавец возвращает переплату без конфликтов. Если же деньги не вернут, можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, но при этом необходимо представить доказательство того, что покупатель обращался к продавцу для решения проблемы. Это должно быть только письменное заявление: устное обращение, в ответ на которое получен отказ, не может служить поводом для проведения проверки. Также потребуются чек и фотография ценника со стоимостью товара «по акции».

Лилия Першина отметила, что случаи доведения недостоверной информации до потребителя отнюдь не единичны, о них известно, но жалоб покупателей на такое нарушение в Роспотребнадзор не поступает. Специалисты объясняют это тем, что чаще всего вопрос решается в магазине сразу же после предъявления претензии. Но не исключен и другой вариант: не все сразу проверяют чеки, и поэтому немалая часть нарушений остается незамеченной. Представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что проверка чека сразу после покупки – один из признаков грамотного потребителя.

Жителей республики интересовала не только возможность совершить выгодную покупку и избежать обмана в магазине, но и экологическая составляющая потребления. Одна из жительниц Сыктывкара не без возмущения напомнила о том, какой вред наносят экологии пластиковые пакеты, которые используются в России в огромных количествах, и спросила, почему руководство торговых сетей не предпринимает действий для замены пластика на пакеты из более экологичных материалов.

Лилия Першина отметила, что сами покупатели могут отказаться от пластиковых пакетов и использовать сумки и сетки из экологичных материалов – их можно носить с собой, в некоторых торговых сетях предлагают их купить. Но стоят они дороже привычных пластиковых пакетов, поэтому выбор за покупателем.

В борьбе за охрану окружающей среды не обходится и без нарушений. Например, в одном из крупных магазинов Сыктывкара продавец не упаковал проданную одежду в пластиковый пакет, сославшись на то, что компания, которую он представляет, заботится об экологии и отказалась от использования пластика для упаковки. Зато работник торговли намекнул, что пакет можно купить. Когда покупательница отказалась заплатить за пакет, продавец просто свернул одежду и отдал женщине в руки.

Как подчеркнула Лилия Першина, есть правила продажи отдельных видов товаров, в том числе одежды. По этим правилам продавец обязан упаковать проданный предмет одежды без взимания дополнительной платы. Упаковкой может быть пакет, пластиковый или бумажный, или хотя бы упаковочная бумага. Но отдавать одежду покупателю без упаковки недопустимо – даже если это делается под видом заботы об экологии.

Людмила ВЛАСОВА

Фото vk.com, rk.karelia.ru