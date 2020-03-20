Нацпроекты: учесть ошибки, детализировать планы

На заседании правительства Коми рассмотрели промежуточные итоги реализации национальных проектов, начавшейся в 2019 году. Как сообщил глава Коми Сергей Гапликов, объемы финансирования на эти цели в 2020 году составляют 9,4 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше, чем в прошлом.

Сергей Гапликов напомнил, что в республике реализуется 53 нацпроекта, выполняются задачи по проектам в рамках десяти федеральных программ.

– Нам необходимо сверить часы, посмотреть, какие есть сложности, исходя из опыта 2019 года внести коррективы в работу, – отметил глава Коми. – Прошу учитывать увеличенный объем финансирования, это значит, на этот период мы запланировали наиболее капиталоемкие мероприятия. Это касается в том числе заключения муниципальных контрактов, проведения закупочных кампаний. В освоении средств все должно быть выполнено в строго запланированные сроки. Эффективность освоения денежных средств, достижение показателей, контрольных точек для нас крайне важна. Нацпроекты – это для людей, я не устану это повторять. Поэтому для нас важна обратная связь.

Министр экономики Коми Константин Плехов доложил, что в 2019 году на реализацию нацпроектов потратили 6,6 миллиарда рублей, 3,1 миллиарда из них – из федерального бюджета. А впереди еще почти пять лет работы по нацпроектам, нужно сделать промежуточные выводы по возникшим рискам, скорректировать траекторию действий по нивелированию негативных процессов. В частности, есть сложности с организацией госзакупок, законодательно не предусмотрена их детализация, поэтому многими процессами приходится управлять в ручном режиме. По словам министра, нужно разработать специальный нормативно-правовой акт, регулирующий проверку, мониторинг, аналитику госзакупок в рамках нацпроектов.

В прошлом году кассовое исполнение мероприятий по нацпроектам составило 84,8 процента от заложенной суммы, экономия составила 120 миллионов рублей. В этом году пока потрачено лишь два процента средств. Впрочем, министр заметил, что и в 2019-м в первые месяцы расходы шли неравномерно, большая их часть пришлась на четвертый квартал. Чтобы ситуация не повторилась, все госконтракты необходимо заключить до 1 апреля, муниципальные контракты – до 1 мая.

Информацию о том, откуда взялись «лишние» миллионы по нацпроектам, ранее уже озвучивал минфин Коми. Константин Плехов вкратце повторил ее: что-то удалось реализовать на 100 процентов за меньшие деньги, что-то вынужденно перенесли на этот год, часть денег зависла из-за нерасторопных или некачественно работающих подрядчиков, или из-за того, что подрядчиков вовсе не нашлось. С этого года работает межведомственная группа с участием надзорных органов, которая занимается мониторингом таких ситуаций.

Константин Плехов предложил руководителям региональных проектов уже сейчас заняться детальными планами на 2021 год, чтобы эффективнее работать. Также министр сообщил, что опросы населения показывают, что люди мало знают о нацпроектах, зачем они нужны, а без этого о качественной обратной связи говорить не приходится. Органам местного самоуправления нужно активно участвовать в обсуждении нацпроектов, достижений по госпрограммам, доводить информацию до населения. Как минимум, люди должны быть хорошо знакомы с работой по нацпроектам «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Культура», входящим в блок «Человеческий капитал». Тем более что реальные результаты уже есть. Например, по линии «Демография» 4,8 тысячи семей получили выплаты на рождение первого ребенка, более двух тысяч – на рождение третьего. Пособиями на питание воспользовались более четырех тысяч беременных.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru