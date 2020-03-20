Коми готовится к прохождению периода половодья

Сергей Гапликов принял участие в селекторном совещании с полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном. Руководители субъектов СЗФО проинформировали полпреда о том, как организована работа по предупреждению и ликвидации в 2020 году природных ЧС, обусловленных весенним паводком и лесными пожарами, сообщает пресс-служба главы Коми.

В этом году в республике запасы воды в снежном покрове повсеместно превышают средние многолетние значения на 25 процентов, в бассейнах рек Ижма и Уса – на 36 процентов, толщина льда на реках составляет 64-84 процента от нормы.

Начало ледохода на южных реках прогнозируется на конец третьей декады апреля, к концу мая – началу июня граница ледохода подойдет к малым рекам северо-востока территории.

Всего в республике в зоне подтопления может оказаться 95 населенных пунктов, 2174 жилых дома, в которых проживают 5456 человек. Количество отрезаемых населенных пунктов – 184. Для размещения эвакуируемых жителей и материальных ценностей в период половодья готовы 78 пунктов временного размещения в 67 населенных пунктах.

В целях подготовки к безаварийному прохождению половодья 2020 года приняты необходимые организационные документы и нормативные правовые акты. Заключены госконтракты на оказание авиационных услуг для проведения воздушной разведки, доставки сил и средств и эвакуации населения с региональной авиакомпанией, а также на проведение взрывных ледокольных работ при ликвидации ледовых заторов с ОАО «Севергеофизика».

В период прохождения половодья на боевом дежурстве будут находиться группы взрывников численностью по восемь человек. Запас взрывчатых веществ и средств взрывания создан в достаточном количестве.

Для обеспечения работ в случае возникновения угроз подтоплений в республике созданы резервы финансовых и материальных средств в необходимом объеме. Организовано взаимодействие по вопросам прохождения половодья с Архангельской и Кировской областями, Ненецким автономным округом.

Привлечены два вертолета Ми-8Т, 16 беспилотных летательных аппаратов, 188 плавсредств.

На период половодья силами спасателей ГАУ «СПАС-КОМИ» будут организованы девять стационарных круглосуточных постов в муниципальных образованиях республики для дежурства и обслуживания ледовых переправ.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru