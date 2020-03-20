Досуг в карантинных рамках

Организовать досуг школьников во время каникул малыми группами и на свежем воздухе предложила министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова на заседании правительства региона. В связи с пандемией коронавируса весенние каникулы в России этом году продлятся с 23 марта до 12 апреля.

Наталья Якимова напомнила, что из-за опасности заражения коронавирусом в республике отменены все массовые мероприятия. Но детей надо чем-то занять, иначе от безделья они будут проводить все время в торговых центрах (где сейчас уже целыми днями гуляет немало подростков), что явно не способствует их защите от болезни – закрытое помещение, много народу.

По мнению министра, нужно занять школьников спортивными мероприятиями, небольшими соревнованиями. Главное – чтобы на открытом воздухе и малыми группами. Для таких целей, например, можно задействовать спортивные площадки при школах, которые нужно почистить от снега. Участие школьников в таких мероприятиях, конечно, допустимо только по желанию и на усмотрение родителей.

Первый заместитель председателя правительства Коми Михаил Порядин поблагодарил министра за инициативу, отметив, что не должно получаться так, что, стремясь обезопасить людей, приходится ставить их в еще более непростые условия.

– Нам нельзя допустить, чтобы школьники, которые находились бы в учебных проветриваемых помещениях, где есть какой-то контроль, начали бы сидеть по подъездам, являясь разносчиками инфекции, – заявил Михаил Порядин, посоветовав коллегам, если они видят какую-то системную проблему в свете нынешних противоэпидемических мероприятий, обращаться в штаб координации борьбы с коронавирусом.

Идею именно о спортивном уличном досуге школьников Наталья Якимова озвучила, скорее всего, из-за того, что на заседании выступал министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной. Уже по окончании встречи в вестибюле здания администрации главы и правительства Коми она неформально обратилась с подобной идеей к заместителю министра культуры, туризма и архивного дела Константину Баранову – на открытых площадках можно устраивать и небольшие танцевальные мероприятия для школьников.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru