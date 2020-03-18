Причина пожаров – человеческий фактор

В 2019 году из-за холодного и дождливого лета в Коми был зарегистрирован 21 лесной пожар на площади 55 гектаров (в 2018 году – 100 пожаров на площади 696 гектаров). Ни один из лесных пожаров в прошлом году не представлял угрозы для населенных пунктов.

Причиной большинства лесных пожаров стало неосторожное обращение с огнем. Лишь в двух случаях возгорание началось из-за удара молнии. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Коми Константин Сухарев на заседании республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По фактам причинения ущерба из-за неосторожного обращения с огнем было возбуждено десять уголовных дел, одно из них передано в суд, который вынес обвинительный приговор. Расследование девяти уголовных дел приостановлено в связи с тем, что не установлены подозреваемые в совершении преступления.

В среднем в Коми достаточно высокая степень подготовки населенных пунктов к пожароопасному периоду – 94,3 процента. Тревожную динамику демонстрирует Сыктывдинский район: там в 2015 году готовность составляла 96 процентов, к 2019 году этот показатель снизился до 83 процентов. Основные нарушения – отсутствие противопожарных барьеров, несоответствующее требованиям состояние пожарных водоемов. Впрочем, те же нарушения зафиксированы и в других муниципалитетах.

Людмила ВЛАСОВА