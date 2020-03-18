Госсовет России обсудил меры борьбы с распространением нового вируса

Сергей Гапликов принял участие в совещании рабочей группы Госсовета России по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Совещание в формате видеоселектора с участием членов правительства России и глав российских регионов состоялось 17 марта. Его провел руководитель рабочей группы, мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба главы Коми.

Участники обсудили основные задачи регионов по профилактике и недопущению распространения заболевания: создание системы выявления, тестирования, самоизоляции, выдачи больничных листов и медицинского наблюдения граждан из групп риска.

Уделили внимание и вопросам организации единой информационной базы и создания федерального кол-центра для консультирования медицинских работников регионов.

Кроме того, на селекторном совещании шла речь о подготовке региональных лечебных учреждений и использовании мощностей федеральных медицинских центров.

Напомним, по состоянию на 16 марта в Коми зарегистрирован один завозной случай новой коронавирусной инфекции у гражданина, вернувшегося из Ирана. По прибытии он помещен в инфекционный стационар, где находится по настоящее время, чувствует себя удовлетворительно.

Мероприятия по выявлению контактов с заболевшим отработаны, все контактировавшие находятся на контроле республиканского управления Роспотребнадзора.

Также организованы медицинское наблюдение и временная изоляция лиц, прибывающих из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. В отношении 39 человек подозрения на коронавирус не подтвердились, они обследованы и сняты с медицинского учета по завершении двухнедельного карантинного срока. По состоянию на 18 марта под медицинским наблюдением остается 122 человека. Из них 13 человек – контактировавших с заболевшим коронавирусом, трое находятся в обсерваторе.

В целом обстановка в республике стабильная, находится под особым контролем регионального правительства, предпринимаются все необходимые меры.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы мэра и правительства Москвы