Из тундры на фронт

Ижемский оленевод Александр Чупров погиб в боях за освобождение Румынии

В российский Год памяти и славы газета «Республика» напомнит читателям о земляках – героях Советского Союза, участниках Великой Отечественной войны. В их невидимом строю сорок три уроженца Коми края и выходца из других регионов, некоторое время живших и работавших в городах и районах республики. Среди героев были стрелки, разведчики, артиллеристы, пулеметчик, автоматчик, летчики, саперы, морской пехотинец и командир самоходно-артиллерийской установки. Они сражались с врагом на всех фронтах Великой Отечественной войны. Почти каждый район края дал своих героев. Помощь в осуществлении проекта «Памяти героев» «Республике» оказали районные музеи.

Рожденный в тундре

Звезды Героя Советского Союза были удостоены и двое ижемцев – участников войны: Александр Чупров и Андрей Хатанзейский. О своих земляках рассказала заведующая сектором по экспозиционно-выставочной работе Ижемского районного историко-краеведческого музея Антонина Артеева.

Александр Чупров родился 30 сентября 1925 года в семье оленеводов. Его мать была чумработницей, а отец оленеводом. Родился Александр вдали от деревень и сел. Отцу пришлось оттаивать снег и талой водой обмывать новорожденного. Родители смогли зарегистрировать сына только через несколько недель, когда добрались до села Кипиево. Поэтому во всех официальных биографиях местом рождения героя указано это село. Зимовать младенца оставили у деда, а в апреле мать с отцом взяли малыша с собой в тундру. При следующих родах мать умерла, поэтому мальчика воспитала сестра Екатерина, которая была старше его на пятнадцать лет.

До восьми лет Александр ежегодно ходил с отцом в тундру, а в 1933-м поступил в Кипиевскую школу колхозной молодежи. По собранным в школьном музее воспоминаниям кипиевцев, он рос спокойным и скромным, ни с кем не ссорился. Учеба давалась ему легко, и учитель всегда ставил мальчика в пример. Но после четвертого класса школьнику пришлось бросить учебу и вернуться в тундру на помощь отцу. К четырнадцати годам он стал настоящим пастухом, а в пятнадцать лет уже самостоятельно выходил на ночные дежурства. В восемнадцать его собирались назначить бригадиром, но скромный парень отказался. Сказал, что нужно еще многому научиться.

Александр дружил с двоюродным братом Федором Рочевым. Они пасли оленей в одной бригаде.

«В поисках отколовшихся оленей, – вспоминал Федор, – вместе с братом я исходил не одну сотню километров, ночи проводили у костра. Оба мы любили участвовать в оленьих гонках, брали призы. Александр любил петь, когда рядом не было людей. Зимы с братом проводили возле оленьих стад, давали возможность семейным пастухам побольше побыть дома. Как-то брат захотел на двое суток съездить в село. На третий день вернулся рано утром, видно, выехал из села ночью. Отогреваясь у железной печурки, вынул из кармана блокнотик, оттуда выпала небольшая фотокарточка. Я быстро поднял ее, это был снимок молоденькой круглолицей девушки. Александр резко отобрал его у меня и не ответил, кто это».

Еще брат вспоминал, что Александр отлично плавал и мог долго оставаться под водой. Он любил тундру, научился читать следы зверей, а пройдя по незнакомой местности, очень хорошо запоминал дорогу. По приметам мог предсказывать погоду.

Федор Рочев рассказывал: «В воскресенье, 22 июня 1941 года, вместе с Сашей поехали к берегу Баренцева моря, которое было в тридцати километрах от нашего чума. В тундре уже появилась зелень, расцвели цветы, хотя по оврагам еще лежал снег. Полюбовавшись морем, красотой прибрежной тундры, мы поздно вечером вернулись к чуму и узнали, что началась война. Александр просился добровольцем на фронт, но ему сказали, что он здесь нужнее».

В боях за Молдавию и Румынию

В марте 1943 года 18-летнего Александра Чупрова призвали в Красную армию. 15 марта 1943 года кипиевцы провожали его на фронт и наказывали крепко бить фашистов.

В феврале 1944 года в Кипиево пришло письмо, написанное Александром после первого боя. «Бой был жарким, много фрицев поколотили и еще сильнее будем бить, пока не уничтожим всех непрошеных гостей», – писал он.

С конца января 1944 года он служил рядовым стрелком-автоматчиком второго мотострелкового батальона пятнадцатой мотострелковой бригады (вторая танковая армия), входившей в состав первого Украинского фронта. Воевал на первом и втором Украинских фронтах.

Он проявил себя как бесстрашный и решительный воин. Отличился в боях за освобождение Молдавии. 6 марта 1944 года 15-я бригада подошла к речке Горный Тикич, переполненной вешними водами. Надо было успеть захватить переправу. Александр Чупров 13 марта под огнем противника первым вплавь перебрался через реку Южный Буг и помог переправе бойцов на плотах. В боях за деревню Войтовка 11 марта Александр гранатой уничтожил ручной пулемет противника, при этом взял в плен унтер-офицера.

17 марта 1944 года 15-я мотострелковая бригада первой подошла к берегу Днестра. Нужно было форсировать реку у молдавского села Косоуцы близ города Сороки, и Александр вызвался добровольцем в штурмовую бригаду. Он в числе первых бойцов на самодельном плоту преодолел реку. Подполз к дзоту, уничтожил расчет противотанковой пушки и захватил в плен семь солдат и двух унтер-офицеров. Этим помог закреплению своего подразделения на прибрежном днестровском плацдарме. После этого смелого бойца решили представить к награде. Наградной лист с кратким изложением подвига Александра Чупрова 21 марта 1944 года подписал майор Островерхов.

13 сентября 1944 года, когда освобождение Румынии подходило к победоносному концу, вышел Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР «О присвоении красноармейцу Чупрову Александру Ефимовичу звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за образцовое выполнение им боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и геройство». Но награду герой получить не успел. 30 сентября 1944 года (в день своего 19-летия) он был тяжело ранен в бою и скончался от ран в госпитале. Похоронен герой в Румынии близ села Фотжерул-Иери (уезд Турда-Калупе).

Из Ижмы ушли на фронт 5926 человек, из них вернулись 2761. Сложили головы на фронте 2625 человек. Сейчас осталось в живых только два ветерана войны – ижемца. Это известный в республике журналист и краевед Никон Кондратьевич Хатанзейский, который в апреле отметит свое 94-летие. Сейчас он живет в Сыктывкаре. И в самой Ижме живет 95-летний ветеран Григорий Кириллович Валейский.

Память о герое

Еще в советское время краеведами кипиевской школы были составлены альбомы об Александре Чупрове, велась переписка с красными следопытами из Молдавии, с пионерами Воркуты, Ухты, Печоры, Нижнего Одесса. В школу приезжали учащиеся из других районов республики. В 1961 году пионерская дружина школы решила бороться за присвоение ей имени Чупрова, и 9 мая 1962 года дружина стала носить имя своего прославленного земляка. Тогда же в селе был открыт деревянный памятник и установлена мемориальная доска. На торжественной линейке впервые прозвучала «Песня о Чупрове», авторами которой были учитель русского языка и литературы Милица Хозяинова и учитель пения Раиса Нестерова.

«На врага бесстрашно шел вперед молодой пастух-оленевод – так начинается песня. – Он себя не щадил, гордо крылья сложил, память вечно о нем не умрет. Над Печорой песни звенят, встали в строй отряды ребят. Каждый школьник готов стать таким, как Чупров, наш Герой, земляк, старший брат».

Именем Александра Чупрова названы улица и школа в Кипиево, а также улица в райцентре и в Эжвинском районе Сыктывкара. 30 сентября в школе традиционно отмечается День памяти Александра Чупрова. Сначала это был День памяти, а теперь Неделя памяти, которую учащиеся школы отмечают добрыми делами. 9 мая 1975 года в сквере около школы установили обелиск герою-земляку. В 1977 году команда теплохода «Александр Чупров» Печорского речного пароходства привезла в подарок якорь к обелиску и мемориальную доску. 4 ноября 2005 года в честь 60-летия Победы к стене школы прикрепили барельеф Александра Чупрова. Его автором стал скульптор Анатолий Неверов. В 2016-м возле школы торжественно открыт бюст героя.

В этом году двум ижемским школам присвоены имена героев Советского Союза. Кипиевской школе – имя Александра Чупрова, мохченской – Андрея Хатанзейского. Обе школы носили имена героев-земляков уже давно, но официальный статус получили только сейчас – в Год памяти и славы, приурочив знаменательное событие к 75-летию Великой Победы. Новые названия образовательных учреждений внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, теперь им предстоит привести в соответствие с новым статусом учредительные документы.

Артур АРТЕЕВ

Фото предоставлено Ижемским районным историко-краеведческим музеем