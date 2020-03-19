Владимир Ладанов: первый среди первых

В последней декаде марта в Сыктывкаре пройдет ежегодный республиканский турнир по дзюдо памяти Владимира Ладанова. Немногие помнят человека, который вписал свою страницу в историю спорта в Коми крае, став первым в регионе мастером спорта и чемпионом РСФСР по борьбе самбо. Каким был путь Владимира Ладанова к спортивным победам, «Республике» рассказал его тренер Валерий Щербаков.

В начале 70-х годов прошлого века самбо как вид спорта в Коми было мало развито. После долгих переговоров с городскими властями и спортивным начальством Валерию Щербакову удалось получить под спортзал небольшое подвальное помещение в одной из столичных пятиэтажек по улице Пушкина. В те годы эта улица оставалась в основном деревянной, состоящей из домов частной застройки. Особых развлечений у местной детворы не было, поэтому, узнав о том, что в их районе открылась секция самбо, мальчишки повалили туда.

Володя Ладанов пришел в секцию одним из первых. Он из неблагополучной многодетной семьи: отец ушел, оставив четверых сыновей. Матери приходилось, помимо основной работы, подрабатывать вечерами мытьем полов, и дети росли без особого пригляда. Из четверых братьев он был самым неуправляемым и хулиганистым. В начальных классах даже однажды оставался на второй год.

– Учился спустя рукава. Но в классе его любили, потому что он постоянно всех смешил, – вспоминает его одноклассница Александра Васильева. – Почему-то очень запомнился один случай. По русскому языку мы проходили местоимения «некто» и «нечто». Нужно было написать сочинение с применением этих слов. Русский у нас преподавала известный в республике учитель Анелия Васильевна Горская. Сочинение Володи она зачитала перед всем классом. Хотя там и была куча ошибок и написал он его на двойку, но местоимения употребил правильно. Как сейчас помню, это история о том, как некто тайно прокрался в нашу школу №12 и пронес с собой нечто тяжелое в сумке. После его ухода школа взлетела на воздух, но, «к счастью, все дети остались невредимы, пострадали только отдельные учителя».

По словам Валерия Щербакова, к тому времени, как Вовка (так до сих пор тренер иногда называет своего ученика) пришел к нему в секцию, «он уже стоял на всех мыслимых и немыслимых учетах – и внутришкольных, и в КПДН». И только спорт сделал его человеком. Занятиями в секции мальчишки очень дорожили: вылететь оттуда было легко, а попасть – не так просто.

– Учебу всех своих воспитанников я держал на контроле, – рассказал тренер. – Когда я приходил к Вовке в школу, там от него все стонали. Все мои пацаны знали: у меня не забалуешь. Если я узнавал, например, что у кого-то по математике тройка, предлагал в месячный срок исправить на четверку, в противном случае отстранял от занятий. И они из кожи вон лезли. Володя тоже остепенился и к старшим классам начал выравниваться в учебе. А после сыктывкарского педучилища даже окончил институт физкультуры в Челябинске.

Практически сразу после школы Владимир Ладанов пошел в армию. Тренер ходатайствовал перед военкомом, чтобы его перспективного воспитанника оставили в Сыктывкаре и он мог бы продолжать тренировки. Ходатайство удовлетворили, и Владимир остался служить в милицейском батальоне Сыктывкарского гарнизона.

– Володина «фишка» была в том, что он поймал один прием, который редко кому удается, – вспоминает Валерий Щербаков. – Это очень сложный прием, некоторые его годами учат. А он как-то с лету его ухватил и пошел всех кидать. Очень быстро в республике о нем разлетелась слава как о непобедимом на ковре спортсмене. Помню, мы приехали на соревнования в Печору, а ребята, выступавшие в одной весовой категории с Володей, меня спрашивают: «Ладанов приехал?» Узнав, что Ладанов участвует, некоторые не рискнули даже выйти на ковер.

Сразу после армии Владимир поступил на физкультурное отделение сыктывкарского педучилища. По словам тренера, своему учебному заведению он принес кучу грамот:

– Его фото и фото выпускницы педучилища – олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной долгое время висели рядом. Надпись под его фотографией гласила: «Первый чемпион Российской Федерации по самбо в истории коми народа». Впоследствии, конечно, таких воспитанников, как Володя Ладанов, и «круче», у меня было много, даже многократные чемпионы международного класса, но он первый.

По словам Валерия Щербакова, Владимир Ладанов – уникальный спортсмен еще и потому, что, минуя звание кандидата, сразу стал мастером спорта. Тогда, чтобы выехать на Россию, нужно было быть кандидатом в мастера спорта, а в Коми самбистам присваивали только первый спортивный разряд.

– Я иду в спорткомитет и прошу: «Напишите мне, что Ладанов – кандидат. Он талантливый, а талантам надо верить, он уже сейчас минимум мастер спорта, «нарисуйте» ему кандидата». Мне поверили и «нарисовали», – поведал собеседник издания.

И спортсмен не подвел тренера, вскоре стал мастером. Правда, не сразу, потому что на мастерском турнире в 1979 году в Целинограде ему помешала внезапно свалившаяся простуда. На том турнире он занял третье место, но зато приобрел новый спортивный опыт.

Спортсмен и тренер – это всегда творческий тандем. Экспериментировать приходилось не только в процессе тренировок, но и прямо на соревнованиях. В Целинограде после каждого боя все промахи и успехи анализировались до мелочей, отрабатывались альтернативные варианты.

– В Казахстане зимой ветра сильнейшие, Володя простыл, прихватил насморк. А хорошая «дыхалка» для спортсмена – это половина успеха. Поэтому после той поездки я обязал его во все свои тренировки включить обливания и бег босиком по снегу. Но тогда, невзирая на простуду, он держался молодцом, шел впереди и оказался в финале. Володя совсем не любил в партере работать, а тогда пришлось. Я ему сказал: «У меня идея: придется работать в партере – применяй болевой прием, заламывай руку или ногу противнику». Он сразу ухватился за это. Самое смешное, что после очередного его боя я услышал, как один тренер поучал своего спортсмена: «Будь осторожнее: этот парень из Коми в партере – зверь», – рассказал Валерий Щербаков.

Во время соревнований тренер – это еще и глаза, и уши спортсмена. Он изучает не только противников своего воспитанника, но и ведет «прослушку» разговоров других тренеров со своими ребятами. Тогда в Целинограде один такой подслушанный Щербаковым разговор помог предотвратить возможное поражение.

– Слышу, один из тренеров обсуждает со своим спортсменом, как вести себя на ковре с Володей. Мол, ты видишь, он все время вправо кидает, так ты сразу ему правую руку фиксируй. Я незаметно Вовке шепчу: «Если увижу, что ты делаешь приемы в правую сторону, просто поколочу. Только влево!» В общем, на том турнире он взял бронзу. Но эта бронза блестела как золотая – так он ее отработал. В Сыктывкаре его ждала невеста. Помню, он шутил: «Скажу Галке, что медаль золотая – а вдруг поверит!» Кроме медалей, он своей Галке из каждого города, где был на соревнованиях, всегда вез подарки. Тогда в магазинах трудно было что-то купить, так он ей из Воркуты, помню, варежки привез, из Армении – сапоги и босоножки, даже мороженое в термосе привозил из Москвы.

История спортивных достижений воспитанников хранится у Валерия Щербакова в специальных альбомах, где собраны фотографии разных лет и вырезки из газет. Вырезка из газеты «Красное знамя» повествует о том, что в 1980 году на финале чемпионата РСФСР в Барнауле Владимир Ладанов выполнил норматив мастера спорта. А в «Советском спорте» за 23 апреля 1981 года написано, что во Владимире прошли финальные соревнования на первенство по борьбе самбо, в которых приняли участие около 200 сильнейших самбистов РСФСР. В этих соревнованиях чемпионом в своей весовой категории стал Владимир Ладанов. К тому времени Владимир был уже старшим тренером республиканского совета ДСО «Трудовые резервы», постоянным членом судейской коллегии. Поскольку он женился, еще будучи студентом второго курса педучилища и вскоре у него родился сын Дмитрий, вечерами ему приходилось подрабатывать, чтобы содержать семью. Вместе со своим тренером Валерием Щербаковым они поднимали в республике новый вид спорта – дзюдо.

Неизвестно, как сложилась бы спортивная карьера, а возможно, и вся дальнейшая судьба Владимира Ладанова, если бы не глупая травма. Во время одной из тренировок, где в одном зале работали и самбисты, и каратисты, спортсмен без предварительного разогрева выполнил прием карате – пнул тренировочный мешок и порвал мениск.

– Я орал на него: «Ну кто так делает?» Но что толку уже было орать, эта травма вывела его из строя. На этом его спортивная карьера закончилась, он стал заниматься только тренерской работой. Будучи тренером, сам вырастил хороших спортсменов и мастеров, – пояснил Валерий Щербаков.

А вскоре наступили девяностые годы, которые для многих стали временем проверки жизненных ценностей. Как и многие его сверстники, Владимир Ладанов ушел в бизнес: сначала проводил платные занятия по фитнесу, потом открыл с товарищем совместное торговое предприятие. Но что-то не заладилось у него с партнерами по бизнесу. Что именно, никто из его друзей так толком и не узнал. Ночью

18 марта 1994 года соседи Владимира Ладанова проснулись от страшного хлопка. Подумали: оттепель, снег, наверное, с крыши рухнул. А на следующий день стало известно, что 38-летний сыктывкарский спортсмен, первый в республике мастер спорта по самбо Владимир Ладанов найден мертвым у себя в квартире. Смерть наступила от сквозного огнестрельного ранения в область сердца.

Похоронили его в селе Пажга, где у спортсмена была дача. Несмотря на удаленность от города, на похороны приехало очень много людей. Владимира Ладанова все знали как неунывающего и доброго человека, и такая смерть стала шоком для его друзей. Времена были смутные, криминальные разборки даже в провинциальном Сыктывкаре не являлись редкостью, и потому в версию суицида его друзья не верили. Разговоры о том, что же именно произошло в ту ночь в квартире спортсмена, не утихали долго. Газеты пестрили заголовками: «О чем думал Владимир Ладанов за пять минут до смерти?». Но эту тайну спортсмен унес с собой. В ту ночь рядом с ним никого не оказалось. После развода с женой он жил один. А единственный свидетель – овчарка Энди – была предусмотрительно привязана к батарее отопления. Она-то и заставила своим воем соседей всполошиться.

На вопрос, как такое могло случиться, что никогда не унывающий оптимист, молодой и полный сил, мог решиться на самоубийство, его тренер сказал:

– Ему во всем хотелось быть первым, но он не учел, что наступили времена беззакония. Тогда тысячи молодых крепких парней по всей стране ушли из жизни только потому, что рискнули ввязаться в игру без правил под названием «бизнес». Спустя какое-то время после смерти Володи я нашел следователя по особо важным делам, который вел его дело. Он сумел меня убедить, что это не насильственная смерть. Он сам застрелился. Но известно и то, что накануне вечером у него были люди, которые, видать, объяснили ему, чем он им помешал.

Тогда же, в марте 1994 года, Федерация дзюдо Республики Коми приняла решение учредить Республиканский турнир памяти первого в Коми чемпиона России по самбо Владимира Ладанова, который проводится ежегодно уже 26 лет.

Галина ГАЕВА

Фото из архива Валерия Щербакова