Ледоход ожидается в апреле

Подготовку к весеннему половодью в Коми оценили на состоявшемся заседании республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По информации руководителя Коми ЦГМС Олега Козела, уровни воды в реках республики в половодье ожидаются близкими к среднемноголетним значениям или на 20-70 сантиметров выше. При активном таянии снега и осадках максимальные уровни могут приблизиться к неблагоприятным отметкам.

По данным Коми ЦГМС, зимний сезон-2019/2020 характеризовался аномально теплой погодой с выпадением обильных осадков и с продолжительными оттепелями. На конец первой декады марта запас воды в снежном покрове превышал средние многолетние значения.

При этом толщина льда отстает от средних многолетних значений, поэтому разрушение ледяного покрова прогнозируется без интенсивного ледохода. Освобождение рек ото льда, по прогнозам, начнется в третьей декаде апреля.

По информации председателя республиканского комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александра Бурцева, Коми готова к весеннему половодью, в республике достаточно сил и средств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. В том числе заключен контракт на производство взрывных работ в случае возникновения ледовых заторов. В населенные пункты, которые окажутся отрезанными большой водой, доставляется запас продуктов, медикаментов, топлива, товаров первой необходимости. Каждый год готовятся пункты временного размещения для жителей подтопляемых населенных пунктов. В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой эти пункты оборудуются с учетом требований Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.

Людмила ВЛАСОВА

Фото ИА «Север-пресс»