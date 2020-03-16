Тридцать миллионов на благоустройство

В текущем году 49 проектов в сфере благоустройства прошли отбор в рамках проекта «Народный бюджет». На их реализацию из республиканского бюджета будет направлено 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МинЖКХ Коми.

Стоимость одного проекта в сравнении с прошлым годом повысилась более чем в три раза и составила один миллион рублей. В 2019-м на реализацию одного такого проекта из регионального бюджета направлялось не более 300 тысяч.

Народные проекты по благоустройству будут реализованы в 42 муниципалитетах. Так, например, в селах Мещура, Нючпас, Комсомольск-на-Печоре будут реконструированы мемориалы воинской славы. В четырех поселениях Корткеросского района часть уличных светильников заменят на светодиодные. В селах Брыкаланск, Керки, Кедвавом и в отдельных дворах Жешарта и Сосногорска будут установлены детские игровые комплексы.

Чаще всего граждане инициировали ремонт участков улично-дорожной сети и устройство уличного освещения.

Полный перечень населенных пунктов и проектов в сфере благоустройства, одобренных республиканской комиссией, размещен на сайте министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми, курирующего их реализацию.

Республиканский проект «Народный бюджет» реализуется по инициативе главы региона Сергея Гапликова с 2016 года. Благодаря этому проекту у жителей появилась возможность обустраивать и развивать свои населенные пункты: устанавливать детские и спортивные площадки, проводить освещение, ремонтировать дороги и тротуары, реставрировать мемориалы и т.д. С 2016 года в Коми реализовано более 180 народных проектов в сфере благоустройства.

Лина ПЕРОВА

Фото Министерства энергетики, ЖКХ и тарифов РК