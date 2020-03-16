Ижемские чудеса

Участники конкурса «Семь чудес Ижемского района», прошедшего в шестой раз, представили очередные чудеса района. В списке чудес уже были Малогаловские конкреции – круглые камни, Мошъюгская колокольня, Варук-родник, фольклорный коллектив «Купальнича», Яг-морт, целительница Тандзе Марья. В этом году список пополнился новыми объектами и местными жителями.

– Зачастую мы привыкаем к чуду рядом с нами, не осознаем его ценность. Наш конкурс вновь и вновь доказывает их наличие. Этим чудом может быть уникальное природное явление, историческая личность или факт, архитектурный объект, достижение в науке, спорте или творчестве, – привела слова заместителя директора районного детского центра, организатора и инициатора конкурса Елены Хозяиновой пресс-служба районной администрации.

В номинации «Историческая личность» звания чуда удостоили уроженца района, заслуженного мастера спорта СССР легкоатлета Александра Ануфриева. Для преодоления серьезных последствий ранения, полученного в Великую Отечественную войну, Ануфриев начал самостоятельные спортивные занятия, с помощью которых полностью восстановил здоровье. Благодаря многочисленным спортивным достижениям вошел в сборную СССР и в 1952 году на Олимпийских играх в Хельсинки завоевал бронзовую медаль на дистанции десять тысяч метров.

Еще одной исторической личностью стал мастер из Кельчиюра Никита Сметанин. Земляки прозвали его местным Кулибиным. Печник, кузнец, столяр, плотник и самобытный инженер, вернувшись после германского плена в Первую мировую, он построил две мельницы, изготавливал мебель без гвоздей на клее из оленьих рогов, придумал лодку с колесами для перевоза грузов и скота на заливные луга. И это только малая часть его идей и усовершенствований в сельском быту и работе.

Писательница и собирательница фольклора Альбина Ануфриева из Гама также стала чудом Ижемского района. Большинство ее произведений основано на реальных событиях, рассказывает о реальных людях. Когда-то Майбыр Альбина (это литературный псевдоним писательницы) с небольшой котомкой пешком ушла из дома. Она жила и работала на Новой Земле, потом на Таймыре и вновь вернулась в Коми.

В номинации «Культурный/исторический объект» в семерку чудес вошел наплавной мост через реку Ижму.

Также к семи чудесам отнесли ижемское сливочное масло, чей вкус отмечали еще дореволюционные исследователи Коми края. А также яран гöрöд (ненецкий узел).

И седьмым чудом в этом году стал местный райпромкомбинат. В разное время в него входили лесокомбинат, пожарное депо, мельница, бондарная мастерская, конный двор, бассейн, биржи сырья, электростанция, кирпичный завод, школа фабрично-заводского ученичества, столовая, общежитие, детский сад, парикмахерская, рыболовецкая бригада. В годы Великой Отечественной войны для фронта изготавливали нарты, лыжи, палатки, обувь из оленьего меха, конно-обозный инвентарь.

Артур АРТЕЕВ

Фото admizhma.ru