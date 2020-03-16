Социальная экспедиция в Седкыркещ

В Доме культуры сыктывкарского заречного поселка Седкыркещ прошла очередная социальная экспедиция. Программой «выхода в народ» были предусмотрены консультации специалистов пенсионного фонда, органов опеки, центра занятости населения, юристов, психологов. Свои проблемы жители поселка смогли также озвучить в ходе личного приема председателя Госсовета Коми, члена правления Союза женщин республики Надежды Дорофеевой.

Организаторами встречи с населением поселка выступили Центр социальной помощи семье и детям Сыктывкара, Дом культуры поселка Седкыркещ и Союз женщин. Как рассказала председатель регионального Союза женщин Галина Лапшина, подобные экспедиции в заречные поселки стали уже традицией:

– Расположение заречных поселков создает определенные трудности для населения, поэтому мы стараемся хотя бы раз в год привезти сюда специалистов, которые могли бы проконсультировать людей по самым насущным вопросам. А для нас, общественников, это в первую очередь сбор информации и знакомство с проблемами на местах, чтобы знать, с чем работать.

Пока специалисты консультировали обратившихся, в одном из помещений работала бесплатная парикмахерская, где студенты Сыктывкарского колледжа сервиса и связи стригли и причесывали желающих. В зале Дома культуры для школьников поселка проводились мастер-классы по изготовлению корзинок из холодного фарфора, цветов из бумажных салфеток. Желающие участвовали в психологических тренингах, викторинах и блицтурнире «Умники и умницы».

В это же время представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы вместе с общественниками посетили семьи, находящиеся на сопровождении центра помощи семье и детям. Всем малоимущим семьям вручили в подарок наборы хозяйственно-бытового назначения.

На личный прием к Надежде Дорофеевой обратились те, кто не смог решить свои вопросы в ответственных за их решение учреждениях. Основное, что сегодня волнует большинство жителей поселка, – состояние жилого фонда. По плану в капитальном ремонте сегодня нуждается 20 поселковых многоквартирных домов. Десять из них уже отремонтированы. Но жители одного из домов по улице Лизы Чайкиной долго ждать капремонта не могут, так как в их доме протекает крыша. С этой проблемой в 2017 году они обращались в администрацию города, откуда им пришел ответ, что ремонт крыши планируется сделать в 2019 году. Но год закончился, а крыша все течет. В администрации им в устной форме пояснили, что на ремонт кровли требуется более трех миллионов рублей, но так как дом маленький и накопляемость средств тоже мала, пока отремонтировать крышу нет возможности. А в Региональном фонде капремонта обещали починить крышу только к 2026 году.

– Мотив «низкая накопляемость средств» не может быть аргументом в такой ситуации, – прокомментировала «Республике» свою позицию Надежда Дорофеева. – В конце концов, нужно изыскать какие-то резервы – за шесть лет крыша может совсем развалиться. Я уже неоднократно озвучивала свое мнение о том, что нужно разработать программу развития поселков, где четко должно быть прописано, какой дом и в какой год будут ремонтировать.

Галина ГАЕВА

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