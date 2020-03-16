Президент подписал закон о поправке к Конституции

14 марта на заседании Совета Федерации было принято постановление о результатах голосования регионов за президентский закон по поправке к Конституции России. Среди ключевых изменений – ежегодная индексация пенсий, поддержка культуры, запрет на отчуждение территории страны и значительное расширение полномочий парламента. Документ был одобрен сенаторами подавляющим большинством голосов (164 – за, 1 – против), уже подписан президентом, теперь слово за Конституционным судом, после чего документ будет вынесен на всенародное голосование.

Уже к вечеру четверга в Совет Федерации поступили результаты голосований из 81 регионального заксобрания. Хотя для дальнейшего прохождения поправок достаточно было откликов с 60 территорий – после того как обе палаты федерального парламента одобрили закон, изменения в Конституцию могут быть подписаны главой государства лишь при одобрении документа не менее чем двумя третями региональных заксобраний. Но план был перевыполнен – результаты голосования законодателей из всех 85 субъектов Федерации сенаторы получили уже в пятницу, 13 марта, сообщила «Парламентская газета». «Все они положительные», – отметил руководитель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Андрей Клишас.

Как пояснила на субботнем заседании Совфеда спикер Валентина Матвиенко, после получения положительных отзывов из регионов все требования, предъявляемые Конституцией к поправкам, парламентариями выполнены. Постановление о результатах региональных голосований и закон об изменениях в Конституции были незамедлительно направлены главе государства. Буквально через несколько часов после этого Владимир Путин подписал документ. Теперь поправки направлены в Конституционный суд России, которому предстоит проверить их на соответствие основному закону страны.

Затем по процедуре президент должен завизировать закон, и документ пойдет на общероссийское голосование, которое намечено на 22 апреля. Только в случае одобрения закона об изменениях в Конституцию России более половиной населения страны поправки смогут вступить в силу.

Подготовила Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы Кремля

Анна Чуракова, генеральный директор ООО «Коми республиканская типография», член Общественной палаты России и Общественной палаты Республики Коми:

– Внесение изменений в Конституцию России вызвало бурное обсуждение на разных площадках, в том числе в большей степени в Общественной палате России и региональных палатах, других институтах, да и на кухнях многие сейчас разговаривают об этом. 12 марта ВЦИОМ был опубликован отчет, согласно которому о принятии 10 марта в Госдуме законопроекта о внесении изменений в основной закон знают 75 процентов опрошенных. Это огромный процент по меркам страны, и действительно эта тема волнует каждого человека, по крайней мере она вызвала большие обсуждения. Это говорит о том, что гражданское общество интересуется тем, что происходит.

Гражданами было внесено огромное количество поправок в Конституцию. Конечно, не все вошли в документ, принятый Госдумой. Некоторые, как сказал президент, лягут в основу других законов страны. В любом случае гражданское общество слышат, и этот процесс показал, что граждане нашей страны хотят участвовать в управлении государством, влиять на принимаемые государством решения. Поэтому поправки, внесенные в статью 114 Конституции о развитии гражданского общества, которые будут приняты или не приняты путем общенародного голосования, наверное, являются востребованными. Конечно, понятие гражданского общества не имеет сейчас единого толкования в законе, но сама статья уже является признанием третьего сектора и его роли в жизни страны.

По моему мнению, реализация гражданского общества в полной мере пока не получается, о чем свидетельствуют те же самые прямые линии с президентом, где проблемы решаются в ручном режиме, но можно сказать, что потенциал гражданского общества в России огромен. Об этом говорит хотя бы такая цифра, как 15 миллионов волонтеров в России, а волонтерское движение получило старт не так давно.

Показателем формирования гражданского общества как такового в стране станет явка – сколько человек придет проголосовать за поправки или против них. Многие считают, что их голос ничего не решает, что голоса жителей Республики Коми затеряются в общем хоре по стране. У нас не густонаселенные районы, и влияние такого мегаполиса, как Москва, гораздо существеннее. Так вот, очень хочется, чтобы жители Коми проявили консолидацию гражданского общества, пришли на общенародное голосование и отдали свой голос в любом случае. Чтобы явка по республике была существенной. Это очень важно, потому что если мы покажем низкую явку, то окажется, что жители республики не желают участвовать в принимаемых решениях, и в дальнейшем учитывать наше мнение в решении других значимых вопросов будут навряд ли.

Андрей Тентюков, главный специалист ГАУ «Центр информационных технологий», член Общественной палаты Коми:

– У нас в стране на разных уровнях власти принято немало концепций, доктрин, стратегий, которые детально разъясняют, почему, зачем и как можно и нужно что-то сделать. Эти стратегические документы призваны помогать всем и каждому при решении вопросов в повседневной и профессиональной жизни с использованием такого инструмента, как юридическое толкование. В условиях нашего, к сожалению, зачастую путаного законодательства и противоречивой судебной практики наличие однозначных разъяснений крайне важно.

На мой взгляд, вынесение позиций таких документов на высший уровень, уровень основного закона, Конституции, ее умеренная детализация существенно снизят уровень противоречивости в правоприменительной практике, упростят защиту прав и свобод, законных интересов граждан в судах, в диалоге и спорах с чиновниками и бизнесменами. К примеру, новые поправки в пункт «е» (пункты «е» пятый, «е» шестой) части 1 статьи 114 Конституции России относительно экологических прав граждан сделают невозможным существование таких очагов социальной напряженности, как некоторые мусорные полигоны, а также исключат агрессивно-варварскую добычу полезных ископаемых. Потому что теперь за это ответственность будет нести все правительство России, а не отдельная группа активистов.