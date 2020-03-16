Коми находится в режиме повышенной готовности

В республике для защиты граждан от распространения новой коронавирусной инфекции усилены меры безопасности. С 16 марта введен режим функционирования «повышенная готовность». Соответствующий указ 15 марта подписал глава Коми Сергей Гапликов. По поручению руководителя региона создан штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

– В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в мире и в нашей стране, выявлением новых случаев заболевания в отдельных российских регионах и угрозы его завоза в Коми я подписал указ о введении режима повышенной готовности. Очень прошу, будьте благоразумны и бдительны, для вашей же безопасности и бе-зопасности ваших близких и окружающих следуйте рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора. Старайтесь избегать мест массового скопления людей. И при появлении первых симптомов заболевания незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью, – обратился к жителям республики Сергей Гапликов.

В Коми принимаются все меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Все профилактические мероприятия в поликлиниках, включая диспансеризацию и профосмотры, отменены. Обслуживание пациентов с признаками вирусной инфекции (грипп, ОРВИ) проводится только на дому. Посещения родственников в стационарах запрещены. Льготным категориям граждан рецепты выписываются на три месяца.

Все, кто въехал в страну из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, берутся под наблюдение органами Роспотребнадзора. По данным республиканского управления Роспотребнадзора, в настоящее время в Коми под наблюдением врачей находится 101 человек. Обследуемые граждане находятся либо дома на самоизоляции, либо в обсерваторах.

Руководитель управления Рос-потребнадзора Людмила Глушкова призвала руководителей школ и детских садов, предприятий общепита, торговли, предприятий, осуществляющих перевозки людей, учреждений культуры и спорта и всех других организаций неукоснительно соблюдать рекомендации по нераспространению инфекционных заболеваний. Людмила Глушкова сообщила, что информация о подтвержденных случаях заболевания коронавирусной инфекцией в России размещается на сайте Роспотребнадзора. По официальной информации, в Коми случаев выявления больных коронавирусной инфекцией нет.

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин проинформировал, что в регионе в настоящее время закупаются дополнительные объемы средств индивидуальной защиты, аппараты для искусственной вентиляции легких.

Указом главы республики министерству здравоохранения поручено обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций, организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому больным с лихорадкой и респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и пациентам старше 60 лет.

Также министерство должно обеспечить готовность медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Указом главы республики с 16 марта в Коми введено свободное посещение детских садов и учреждений дополнительного образования, а школы, организации среднего профессионального и высшего образования перешли на дистанционное обучение.

Как сообщила министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Якимова, решение было принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Министерства просвещения РФ:

– Отводить ли ребенка в детский сад – это решение будут принимать родители либо законные представители, о чем они своевременно должны проинформировать детский сад. Опыт организации обучения школьников в дистанционном режиме у образовательных организаций есть. Так мы организуем обычно обучение в период карантинов и актированных дней.

Как отметила министр, всем муниципальным управлениям образования также поручено ограничить проведение массовых мероприятий, своевременно проводить и строго контролировать исполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий, в том числе дезинфекционных, в школах, детских садах и организациях дополнительного образования детей. Ограничения, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, также будут введены в организациях с круглосуточным пребыванием детей.

Указом руководителя региона рекомендовано не проводить культурно-массовые, зрелищные, спортивные и иные мероприятия. Уже стало известно об отмене ряда мероприятий, в том числе лыжного фестиваля «Лямпиада», который должен был состояться 21 марта в селе Большелуг Корткеросского района, а также о переносе спектаклей фестиваля «Сыктывкарса тулыс», который стартовал 9 марта.

Людмила ВЛАСОВА