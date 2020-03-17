Лыжница Ольга Рочева: «Сейчас я бегаю в свое удовольствие»

Мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Ольга Рочева – пример поистине уникальной спортсменки. Участница двух олимпиад, победительница и призер многих всероссийских и международных стартов, а главное – мать четверых детей, она продолжает профессиональную карьеру. Причем выходит на старты не для проформы, а составляет реальную конкуренцию не только опытным, но и совсем молодым лыжницам. В феврале именитая спортсменка завоевала серебро финала Кубка России в командном спринте (в паре с Ксенией Ванеевой), сейчас готовится к чемпионату страны. В интервью «Республике» Ольга Рочева поделилась секретами спортивного долголетия, рассказала о своей карьере и семье.

– Что мотивирует вас продолжать карьеру?

– Мне спорт по-настоящему интересен, спортивный азарт никуда не пропал. Интересно и смотреть, как бегают, и самой бегать. Сейчас для меня это в меньшей степени работа, в большей – как отдых, как хобби. На лыжне я отдыхаю, для меня это, можно сказать, фитнес. На данный момент на это так смотрю, хотя результаты получаются довольно профессиональные. Отношусь к лыжным гонкам сейчас легко: выхожу на старт и не боюсь проиграть, а просто бегу в свое удовольствие. Нет такого, что надо как-то особенно настраиваться на гонку, получается так, что чем меньше настраиваешься, тем лучше бежишь.

– Наверное, хорошо поддерживаете спортивный режим?

– Режим совсем не удается соблюдать. По ночам не всегда высыпаешься, не всегда получается хорошо потренироваться. Все-таки четверо детей, много домашних хлопот. Какой там режим? Прием пищи тоже не по расписанию совершенно. Все как придется. Причем и тренировки тоже часто не вовремя. Когда появляется возможность, тогда и тренируешься. То есть режима как такового вообще нет.

– А что это? База, которая формировалась годами?

– Думаю, да. У многих лыжников есть проблема травм, самые проблемные места – колени и спина. Поэтому им приходится очень рано уходить из большого спорта, а мне здоровье пока позволяет выступать на высоком уровне.

– Ваших ровесниц ведь нет вообще на таком уровне, как чемпионат и Кубок России?

– Есть лыжницы 1986 года рождения, есть постарше, но даже 1980-го уже нет. В основном все гонщики сейчас 1995 года рождения и младше. Вот на кубке девочке 1999 года рождения уступила, между нами 21 год разницы (в гонке на 10 км свободным стилем на Кубке России Ольга Рочева заняла 12 место, уступив позицию 20-летней Жанне Меньшовой – авт.).

– Кто из великих спортсменов вас всегда вдохновлял и вдохновляет?

– Для меня Раиса Петровна Сметанина была и остается примером. Мне всегда нравилось, как она бегала: мягко так, по-женски, но в то же время очень быстро, и что она спокойный человек, добрый и хороший. Горжусь, что знаю ее, всегда очень приятно с ней общаться. Сейчас, когда мы стали вторыми на кубке, у нее как раз день рождения был, и она нас поздравила. У нас бабушка с дедушкой ездили к ней, поздравляли, и она порадовалась за наш результат. Приятно, что Раиса Петровна следит за нашими выступлениями, болеет за нас.

Старшая дочь Ольги Рочевой – Юлия рассказала журналисту «Республике», что сейчас усиленно занимается математикой с репетитором, чтобы успешно сдать экзамен. Она, как и мама, любит готовить, особенно печь. Очень целеустремленная и трудолюбивая, она не делится большим списком увлечений, говорит, сейчас главное – это учеба и лыжные гонки. – Лыжи совмещать с чем-то еще сложно. – А кто твои кумиры? – Вся моя семья – это мои кумиры. Они великие спортсмены, смотрю на них и хочется быть такой же. Родители мне помогают во всем. Советуют по мази, как лучше одеться, размяться. – Но выбора у тебя особо не было в плане спорта? – Мне папа говорил, когда я год только занималась: «Иди в баскетбол, зачем тебе лыжи?» Я высокая, и баскетбол или волейбол мне бы, наверное, подошли больше. Но мне никогда особо не нравился баскетбол. Лыжи тоже сначала не особо нравились, а потом пошло-поехало. – Какие виды спорта тебе импонируют еще? – Кроме лыж особо ничего, но могу посмотреть для разнообразия хоккей или фигурное катание. Когда Олимпиада, смотрю практически все. – На тренировке или после соревнований хотелось все бросить? – Я обычно в шутку говорю, что бросаю лыжи до завтрашнего дня. Если у тебя вся жизнь в лыжных гонках, то как можно бросить? – А из сборной России кто тебе нравится? – Сергей Устюгов. Был год, когда я не пропускала ни одной гонки, и тогда Сергей Устюгов выиграл «Тур де ски», а потом на чемпионате мира успешно выступил. Хоть и сейчас Александр Большунов объективно лучше, но все равно для меня Устюгов остается примером.

– После рождения третьей дочери вы собирались заканчивать карьеру, даже лыжи почти все распродали, но в итоге выиграли чемпионат России в 2016-м. Как так получилось?

– Да, Пелагее тогда было примерно столько же, сколько сейчас Илье. Когда она родилась, то я планировала завершать карьеру, тренировалась уже по своей системе. Мы думали, что лыжи мне больше не понадобятся, хотя Юля сейчас подросла и на моих бегает. На самом деле, как потом выяснилось, лыжи нужны, и не надо было ничего продавать. Так получилось, что мы продали несколько пар Илье Семикову (ныне устьцилём является членом сборной России – авт.). Но результаты в тот год у меня были хорошие, и к чемпионату страны подошла в оптимальной форме, с большим отрывом лидировала в Кубке России. И Илья мне отдал пару лыж для классического стиля обратно на гонку в чемпионате России, ставшую в итоге победной. От лыж, конечно, многое зависит и от того, как их подготовят. В сборной Коми в этом плане очень стараются хорошо сделать лыжи всегда, и сейчас на Кубке России в «Малиновке» (центр лыжного спорта в Архангельской области – авт.) у нас прекрасно работали лыжи.

– А сколько примерно на разную погоду у вас пар?

– За все лыжи отвечает муж (также известный лыжник в прошлом, а ныне тренер Анатолий Рочев, старший сын олимпийского чемпиона Василия Павловича Рочева, – авт.), даже точно не могу сказать. Пар двадцать есть.

– По десять на каждый стиль?

– Да, примерно так.

– Тренирует вас муж?

– Да, официально он мой тренер. Анатолий многое мне подсказывает в работе, во всем помогает. С недавних пор включаю интервальную работу в тренировочный процесс. Раньше я этого не делала, а сейчас стала выполнять такую работу перед соревнованиями, и оказалось, что это мне подходит.

– То есть, даже будучи такой опытной спортсменкой, вы не против того, чтобы пробовать что-то новое в работе?

– Конечно, это всегда интересно. И интересно, как за рубежом тренируются, как у тех же норвежцев молодежь растет. Например, в юниорском возрасте так часто бывает, что наши их могут обыгрывать, а потом эти же норвежцы, которые на юниорском чемпионате мира проигрывали, выходят на взрослый уровень и начинают выигрывать уже среди взрослых спортсменов, а наши занимают

30-40 места. Получается, что у нас есть место форсированию подготовки в юниорском возрасте.

– Юлия Белорукова сообщала через инстаграм, что после родов ее лыжники в джинсах обгоняют. Может быть, совет по восстановлению и набору формы ей дадите?

– Думаю, что Юле советы не нужны. Просто времени еще мало прошло, ведь только в январе у нее родился ребенок, и это нормально, что ее кто-то там обгоняет. Она такой человек, что все знает сама и все сделает правильно. Даже чему-то можно у нее поучиться. Мне всегда нравилось, что она может какой-то промежуточный старт проиграть, но на основных всегда показывает наивысшие результаты. У Юлии есть хорошее качество: умение отлично выступить именно тогда, когда надо. Уверена, что в следующем сезоне она покажет очень высокие результаты.

– Какой старт в карьере для вас наиболее памятен?

– Этап Кубка мира в канадском Кэнморе, когда заняла третье место в скиатлоне. Не считаю, что скиатлон – моя гонка, но там получилось взять бронзу (на ЭКМ, который состоялся в 2008 году, первое место заняла польская лыжница Юстина Ковальчик, второй стала россиянка Евгения Медведева, третье место Ольга Рочева добыла в упорной борьбе с украинской спортсменкой Валентиной Шевченко – авт.).

– А об олимпиадах какие воспоминания?

– Воспоминания, конечно, остались только самые светлые. Почему-то мне всегда казалось, что на этапах Кубка мира с иностранцами можно было бороться, а как приезжаешь на чемпионат мира или Олимпиаду, то они на голову сильнее оказываются. Может быть, их так подводили к ответственным стартам, что форма лучше была. Сейчас кажется, что здорово уже то, что участвовала в таком масштабном событии, а тогда хотелось, естественно, побеждать. Всегда на такие крупные соревнования едешь, настраиваясь на серьезную борьбу. Лозунг «Главное – не победа, а участие» это не про Олимпиаду, туда все едут только за победами.

– Интерес тренерский у вас есть?

– Мне было интересно работать с детьми 7-10 лет. Проводила занятия в игровой форме, например, мы с ними палки объезжали. Вот такой небольшой опыт у меня был, и это мне нравится. Но тренером у взрослых спортсменов не очень хочу быть. Зарекаться не стану, посмотрим, как дальше все сложится. Все равно же беготня – это не вечно.

– Много ли у вас с дочерью Юлией в технике схожего?

– Многие говорят, что вылитая мама, когда бежит. Отмечают, что у нее затянутые движения, у меня тоже были затянутые движения. Но это не показатель, с виду кажется, бежишь медленно, а по скорости-то нормально получается. У нее есть от меня в технике многое. Ей силенок пока не хватает, чтобы резко оттолкнуться, для спринта нужны более резкие движения. Это надо нарабатывать. Мы с ней и с папой как-то катались и делали короткие ускорения в подъем. Она нам сказала: «Ну вы, родители, монстры, с такой скоростью бежите». Я ей говорю: «Юль, ну мы еще не самые быстрые». В том плане, что я сейчас спринт не бегаю, мне не хватает взрывной скорости, а ей еще больше не хватает на данный момент. Но она старается, видит наглядный пример, как и куда надо двигаться.

– Она очень рослая, в этом плане точно в вас.

– Уже выше меня стала. И высоким лыжникам сложнее бегать, чем лыжникам среднего роста. Потому что в горы если на соревнования едешь, то больше кислорода надо. Рослый спортсмен ни в коем случае себе не может ни грамма лишнего веса позволить, ему надо быть худеньким.

– На первенстве России еще сестры Мария и Наталья Крамаренко были тоже очень высокие, прямо как баскетболистки.

– Почему-то сейчас такое поколение девочек в этом возрасте, действительно, много высоких. Я обратила внимание не только на сестер Крамаренко, но и еще было человек десять таких высоких, как Юля. Но все равно посмотрите на нынешнюю сборную России, там ведь все среднего роста. Высоких нет девчонок. Юля Белорукова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Алиса Жамбалова – они все невысокие. Норвежки тоже все среднего роста, даже ближе к низкому. Из иностранных лыжниц могу называть из высоких, например, легендарную словенскую спортсменку Петру Майдич, финскую лыжницу Вирпи Куйтунен. Есть отдельные лыжницы, которые могут показывать достойные результаты при высоком росте, но их мало.

– Юля тогда квалифицировалась в спринте 13-й и стартовала соответственно под этим номером. Как вы относитесь к суевериям?

– Вообще, спортсмены многие суеверны, но у меня нет такого. Нет счастливой шапочки или очков. Думаю, что и у Юли тоже такого нет. У меня только есть ритуал, что надо посидеть на дорожку, если куда-то едем.

– Есть примеры, когда родители-спортсмены своим авторитетом и постоянным давлением напрочь отбивают у детей охоту заниматься. У вас как?

– У нас нет никакого давления. Если что-то дети выберут другое, то настаивать не будем. Хотя благодаря спорту я, например, посмотрела весь мир, получила образование, самоутвердилась в жизни, у меня семья, четверо детей. Для здоровья лыжные гонки тоже очень хороший вид спорта. Поэтому считаю, что, давая такое направление, родители поступают правильно.

– А для дочери все-таки кто главный авторитет в семье?

– Да вообще все. Это и бабушка с дедушкой, и тетя Юля, и дядя Вася.

Ярослав СЕВРУК

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