Зампред правительства освобожден от должности

Константин Лазарев освобожден от должности заместителя председателя правительства – министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми. Он оставит занимаемый пост уже 20 марта.

Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Гапликов, сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, Константин Лазарев более четырех лет курировал сектор ЖКХ в Коми – с конца 2015 года возглавлял комитет по ЖКХ, а с 1 января 2016 года был назначен заместителем председателя правительства Коми.

До приезда в республику Константин Лазарев работал в Смоленске, в том числе в должности главы администрации города.

Лина ПЕРОВА

Фото с личной страницы в vk.com