Диалоги о культуре и счастье

Более шестисот участников из России, Украины, Финляндии, Швеции, Норвегии и 35 регионов нашей страны – от Калининградской до Магаданской области – собрал в Сыктывкаре III Северный культурный форум. Масштабное мероприятие проходило с 11 по 13 марта. Его основная тема «Культура счастья: роль культурных институтов в благополучии всех и каждого» объединила известных экспертов в ходе пленарного заседания, модератором которого выступил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Глава Коми Сергей Гапликов приветствовал участников и гостей форума. Он поблагодарил Министерство культуры страны и Российский фонд культуры за поддержку в проведении форума:

– Северный культурный форум – это одна из площадок, которая позволяет обсудить и сформировать новые идеи и подходы в реализации культурной политики. В Коми сегодня проводится большая и системная работа по развитию культурной среды. На территории региона успешно реализуется нацпроект «Культура», проходят мероприятия по популяризации и сохранению традиционной культуры Коми края, активно развиваются все виды театрального искусства. Эта работа направлена в первую очередь на то, чтобы культура становилась доступнее для людей.

Глава рассказал о достижениях в региональной отрасли культуры, которых удалось добиться в прошлом году. Так, в городах и районах республики было создано одиннадцать модельных муниципальных библиотек, девять из них при поддержке Минкультуры России. Причем стандарт модельных библиотек Коми признан лучшим на территории страны.

В рамках программы кинофикации Фонда кино за последние три года модернизировано девять кинозалов, еще два новых открылись в Печоре и в поселке Воргашор. В республике уже действуют пять виртуальных концертных залов, которые сегодня можно использовать в том числе и под образовательные программы.

Сергей Гапликов отметил, что продолжаются строительство социокультурных центров, укрепление материально-технической базы учреждений культуры, модернизация и оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств.

– В сентябре в Коми был создан профессиональный Молодежный театр – единственный в России, открытый в Год театра. 11 апреля он порадует зрителей своим премьерным спектаклем, – сказал глава Коми. – В прошлом году благодаря проекту «Большие гастроли» впервые все театры республики провели масштабные гастроли по регионам России. Представили свое творчество в Москве, Нижнем Новгороде, Салехарде и других городах страны.

Завершая выступление, Сергей Гапликов добавил, что общая задача – это приумножить культурное наследие, воспитать уважение и любовь к родной культуре, создать все необходимые условия для равного доступа к ее богатству.

– Уверен, добрая традиция проведения в республике Северного культурного форума также будет способствовать достижению этих целей, – отметил он. – А творческая атмосфера форума поможет зарождению новых инициатив и проектов, направленных на развитие единой государственной культурной политики на российском и региональном уровнях.

Участники пленарного заседания – федеральные и региональные эксперты обсуждали, как культура может сделать человека счастливым. Рецепты предлагались разные, но в едином мнении сошлись: культура может осчастливить человека.

В этот же день состоялась рабочая встреча Сергея Гапликова и Михаила Швыдкого. Они обсудили участие Коми в развитии международного сотрудничества в сфере культуры и вопросы участия региона в федеральных проектах и подготовки к столетию Коми.

Сергей Гапликов поблагодарил Михаила Швыдкого за участие в форуме. В свою очередь гость отметил, что региону есть что показать.

– То, что вы делаете в сфере культуры сейчас, станет особенно важно в следующем году, когда Республика Коми будет отмечать столетний юбилей, – добавил Михаил Швыдкой. – Юбилейные мероприятия будут проводиться не только в республике, но и в Москве, Санкт-Петербурге. И если я тут буду чем-то полезен, обязательно помогу.

Все желающие могли лично пообщаться с Михаилом Швыдким. Известный телеведущий, культурный деятель и искусствовед провел паблик-ток в Центральной городской библиотеке Сыктывкара.

Директор Коми национального музыкально-драматического театра Светлана Белорусова напомнила гостю, что во многом благодаря ему в Сыктывкаре открылся Финно-угорский культурный центр России.

– Мне посчастливилось стать первым директором этого центра, поэтому Михаил Ефимович сыграл большую роль в моей судьбе, в судьбе человека, который тогда только проходил путь становления в сфере культуры, – подчеркнула Светлана Белорусова. – Хотелось бы, чтобы республика знала, что Михаил Ефимович имеет самое прямое отношение к нашему краю.

Затем она рассказала о том, что сейчас в поддержке нуждается Коми национальный театр, и попросила Швыдкого как руководителя одного из московских театров взять над ним «шефство».

Гость отметил особенности республики в плане сохранения и развития культуры:

– Коми – это особый край. Но сегодня никого не отличишь по национальному признаку: все одинаково одеты, используют те же самые гаджеты. Сегодня внешних национальных проявлений крайне мало. Как развивать культуру национальную – это проблема серьезная. Культура развивается под очень мощным воздействием виртуальных средств. Все это вытекает в ряд серьезных последствий. Тому пример, как общается сейчас современное поколение. Оно сконцентрировано на разного рода социальных сетях, гаджетах. И вместо того, чтобы написать три слова: «Я тебя люблю», они посылают одно сердечко. И это заменяет целую литературную фразу, утрачивается вербальность. Раньше люди умели работать с бумагой, а сейчас не хотят работать даже с компьютером.

По мнению Михаила Швыдкого, в современном мире информации стало больше, но понимания – меньше:

– Проблема в том, что у людей нет времени погрузиться в какую-то проблему, мир очень ускорился. Читайте книги, ведь по-другому ничего не получится. Вы должны общаться с книгой и с самим собой либо с каким-то живым искусством.

Рассказал гость и о своей работе на телевидении. В частности, о передаче «Агора» на канале «Культура».

– Сейчас мы будем делать программу, связанную с коронавирусом, – приоткрыл он тайну телекухни. – И рассмотрим в ней то, как эпидемии влияли на ход истории и развитие культуры.

Северный культурный форум – это площадка для открытого диалога экспертов в сфере культуры, туризма, образования и науки, обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества северных территорий и пространство для реализации значимых творческих проектов. В рамках форума прошли круглые столы и дискуссионные площадки с приглашением федеральных и международных экспертов. Одна из площадок форума была посвящена вопросам сохранения и развития нематериального культурного наследия Севера. Спикеры представили свои доклады и разработки по сохранению и поддержке культурного достояния, а также поговорили о проблемах, касающихся культуры. По словам модератора площадки ректора Санкт-Петербургского государственного института культуры Александра Тургаева, объекты нематериального культурного наследия исчезают, что остро ставит вопрос о разработке новых форм их сохранения и поддержки.

Впервые прошла молодежная программа по теме «Креативные индустрии».

Состоялась и межрегиональная форсайт-сессия «Альянс финно-угорских и северных библиотек в рамках реализации проекта «Финно-угорский библиотечно-информационный центр». В центре обсуждения был инновационный партнерский проект по созданию на базе Национальной библиотеки Коми Межрегионального финно-угорского библиотечного информационного центра. В этой встрече участвовали более сотни представителей федеральных, региональных, муниципальных библиотек из финно-угорских регионов России, а также из Красноярского края, Тюменской и Ленинградской областей.

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда поведал об особенностях создания международных центров в библиотеках. По его мнению, они могут стать центрами реализации международных проектов. Заведующая отделом литературы на иностранных языках Национальной библиотеки Коми Татьяна Марценюк рассказала о развитии межкультурного диалога через возможности межрегионального проекта «Финно-угорский библиотечно-информационный центр», который планируется создать на базе Национальной библиотеки Коми к 2021 году.

Также участники встречи обсудили создание сайта, с его помощью был бы возможен сквозной поиск по каталогам финно-угорских библиотек. В Финляндии аналогичным сайтом является портал «Финна», он объединяет данные библиотек, архивов и музеев.

В рамках III Северного культурного форума был подписан ряд соглашений. Со стороны регионального министерства культуры, туризма и архивного дела документы подписал министр Сергей Емельянов: с Государственной академической капеллой Санкт-Петербурга, с Санкт-Петербургским государственным институтом культуры и с Санкт-Петербургским международным культурным форумом.

Артур АРТЕЕВ

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