Николай Егоров представлен на должность прокурора республики

Госсовет Коми дал согласие на представление генерального прокурора России о согласовании кандидатуры прокурора республики. На эту должность рекомендован прокурор НАО Николай Егоров. Кандидата парламентариям представил заместитель генпрокурора страны Алексей Захаров.

Процедура согласования состоялась в ходе внеочередного сессионного заседания Госсовета Коми 12 марта. За четверть часа до этого Николай Егоров пообщался с депутатами комитета по законодательству и местному самоуправлению, где рассказал о себе и ответил на вопросы парламентариев.

Николай Егоров родился в 1962 году, окончил юрфак Ленинградского университета имени Жданова, в органах прокуратуры служит с 1986 года. Прошел путь от стажера прокуратуры города Кириши Ленинградской области до прокурора Ненецкого автономного округа. В занимаемой должности с февраля 2013 года.

Представляя кандидата на сессионном заседании, Алексей Захаров отметил, что Николай Егоров обладает большим практическим опытом и организаторскими способностями, умело нацеливает подчиненных на реальное устранение нарушений закона. По своим профессиональным и деловым качествам способен организовать деятельность прокуратуры Коми в соответствии с заявляемыми требованиями.

Подавляющим большинством голосов депутаты поддержали кандидатуру Николая Егорова на должность руководителя надзорного ведомства республики.

Николай Егоров поблагодарил народных избранников и отметил, что в случае назначения его указом президента прокурором республики он готов к совместной работе.

Напомним, экс-прокурор республики Сергей Бажутов пошел на повышение. Планируется, что он займет должность начальника главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры России. Сейчас прокуратуру Коми в качестве исполняющего обязанности возглавляет Михаил Нестеров.

Лина ПЕРОВА

Фото nao24.ru