Клаус Пеллер отмечен высокой профессиональной наградой

Генеральный директор АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» Клаус Пеллер стал лучшим в номинации «Mill Manager Award» («Руководитель предприятия») престижного отраслевого конкурса PPI Awards 2020, результаты которого подвели 10 марта в Лиссабоне (Португалия). PPI Awards, организованный RISI – ведущим информационным провайдером отрасли, является единственной премией мирового масштаба в целлюлозно-бумажной промышленности. Наградами PPI Awards отмечаются лучшие лидерские, концептуальные, инновационные и стратегические достижения.

Клаус Пеллер признан победителем среди генеральных директоров предприятий целлюлозно-бумажной промышленности мира за эффективный лидерский подход, который сыграл значительную роль в повышении производительности Монди СЛПК. С тех пор как он стал генеральным директором предприятия в 2011 году, производительность бумагоделательных машин повысилась на 29 процентов, выработка целлюлозы увеличилась на 32 процента, а потребление энергии снизилось на 10 процентов. Под руководством Клауса Пеллера на Монди СЛПК реализованы масштабные стратегические проекты, включая модернизацию очистных сооружений и ТЭЦ, вышли на новый уровень партнерские взаимоотношения с правительством Коми, внедряются уникальные образовательные программы.

– Клаус Пеллер внес огромный вклад в развитие Монди СЛПК и пользуется заслуженным уважением сотрудников комбината. Прогресс, который предприятие Mondi в Сыктывкаре продемонстрировало за последние девять лет в сфере производительности, развития персонала и устойчивого развития, свидетельствует о высокой культуре лидерства, которую генеральный директор внедрил на комбинате, – отметила исполнительный директор бизнес-единицы Mondi Uncoated Fine Paper (Немелованные высококачественные бумаги) Гунилла Салтин.

Группа Mondi – один из глобальных лидеров по производству упаковочных и бумажных материалов, содействует улучшению мира благодаря своим инновационным, устойчивым решениям. Сразу пять заявок разных бизнес-единиц и предприятий Mondi на конкурс PPI Awards вошли в список финалистов в 2020 году, две из которых объявлены победителями на торжественной церемонии. Вторую престижную награду получил завод Mondi Świecie (Польша) за успешную стратегию управления рисками и достижения в сфере промышленной бе-зопасности.

Пресс-служба Монди СЛПК