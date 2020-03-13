Материнский капитал стал больше и доступнее

Об изменениях в порядке получения и использования средств материнского капитала, отраженных в новом законодательстве, в ходе пресс-конференции 12 марта рассказала управляющая региональным отделением Пенсионного фонда России Ольга Колесник.

Предваряя тему разговора, Ольга Колесник отметила, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию озвучил ряд поручений, касающихся закона о материнском капитале. А именно – расширить круг участников программы, увеличить размеры выплат и возможности их использования. 1 марта текущего года федеральный закон №35 был принят и подписан.

Принятые в закон поправки увеличивают сумму господдержки семей, закрепляют новые возможности использования материнского капитала, делают распоряжение средствами более простым и удобным, а также продлевают срок действия программы.

Одно из важнейших изменений – появились новые категории получателей. С 1 января право на маткапитал имеют женщины, родившие с начала года первого ребенка. И мужчины – единственные усыновители первого ребенка, если решение суда об усыновлении вступает в силу начиная с 1 января 2020 года. На сегодня в территориальные органы ПФР в Коми уже обратились более 30 женщин за выдачей сертификата в связи с рождением первого ребенка. Ожидаемое количество обратившихся в текущем году – более двух тысяч.

Маткапитал на первенца

Одним из главных нововведений, согласно принятому закону, является распространение программы маткапитала на первого ребенка. Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей.

Выплата на второго ребенка увеличилась

Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей и таким образом составляет 616 617 рублей.

Сокращение сроков оформления и распоряжения средствами

Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и распорядиться им можно будет быстрее. На выдачу сертификата новый порядок отводит не больше пяти рабочих дней, на рассмотрение заявки о распоряжении средствами – не больше десяти рабочих дней.

До конца 2020 года сохраняются действующие нормативные сроки по материнскому капиталу. Для оформления сертификата – пятнадцать рабочих дней, для рассмотрения заявления семьи о распоряжении средствами – один месяц. На практике уже сегодня соответствующие госуслуги предоставляются в ускоренном режиме.

Проактивное оформление сертификата

Чтобы семьи не только быстрее получали маткапитал, но и не тратили усилия на его оформление, начиная с середины апреля 2020 года Пенсионный фонд приступает к проактивной выдаче сертификатов на материнский капитал. Это означает, что после появления ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически, и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на эту меру господдержки, будут поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. В настоящее время отделения фонда тестируют оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС и определяют необходимую для этого информацию о родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет матери на сайте ПФР или портале госуслуг.

Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами приемные родители.

Направление средств на оплату кредита

Утвержденные изменения делают более удобным распоряжение маткапиталом на самое востребованное у семей направление программы – улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств.

Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение кредитов, соответствующее заявление можно будет подавать непосредственно в банке, в котором открывается кредит. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату первого взноса. Предоставление данной услуги будет развиваться по мере заключения соглашений между банками и Пенсионным фондом России.

Маткапитал для строительства домов на садовых участках

В связи со множеством обращений о том, чтобы законодательно было позволено строить жилые дома на садовом участке, такую поправку в закон приняли. Что закрепило право семей использовать материнский капитал для таких целей. Необходимым условием при этом, как и раньше, является наличие права собственности на землю и разрешения на строительство жилья.

Как было отмечено в ходе пресс-конференции, строительство дома на средства маткапитала возможно только при условии исполнения ребенку, на которого он получен, трех лет. Есть несколько способов строительства жилого дома с использованием материнского капитала. Во-первых, семья может привлечь для строительства организацию на основе договора подряда. Средства будут перечислены непосредственно подрядчику на оплату услуг, отмеченных в договоре.

Второй вариант: средствами маткапитала можно компенсировать расходы на строительство дома. Семья получит разрешающие документы, построит дом, введет его в эксплуатацию, представит документы в ОПФР, и только после этого владельцу сертификата перечислят сумму, указанную в заявлении. Но не больше положенных по закону средств.

Третий вариант: если семья принимает решение строить дом собственными силами, 50 процентов суммы маткапитала они могут получить сразу. Для этого нужны документы, разрешающие строительство, а также документ, подтверждающий право пользования земельным участком. Через шесть месяцев после того, как средства будут перечислены, семья вправе обратиться за оставшейся суммой. Чтобы распорядиться остатком суммы, необходим акт освидетельствования проведения основных работ по строительству. Такой документ составляется тем органом, который выдает и разрешающий документ на строительство. После этого деньги будут перечислены на счет владельца сертификата.

Что касается нотариального обязательства, на сегодня такой документ из основного перечня исключен. Новая форма заявления дополнена абзацем о том, что женщина проинформирована, что она обязана оформить жилое помещение, приобретаемое или строящееся с участием маткапитала, в тот круг членов семьи, который поименован законом. А это супруги и дети.

Продление программы

Действие программы материнского капитала продлено до конца 2026 года. Все семьи, в которых до этого времени начиная с 2020-го появятся новорожденные или приемные дети, получат право на меры государственной поддержки в виде материнского капитала.

Галина ГАЕВА

Фото БНК