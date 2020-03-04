В Коми переиздали Красную книгу

Презентация третьего издания Красной книги Коми прошла 3 марта в Сыктывкаре. Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню дикой природы, состоялось в республиканском Доме дружбы народов.

В книге описано более пятисот редких видов животных и растений, впервые включен раздел о таксах за нанесение ущерба охраняемым видам. В сборе материалов для книги и в ее издании помогла финансовая поддержка региональной власти и спонсоров, в числе которых Монди СЛПК.

Участие в презентации принял заместитель председателя правительства – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов региона Константин Лазарев. Он выразил благодарность коллективу авторов: научным сотрудникам Института биологии Коми научного центра.

– Уверен, новое издание Красной книги республики вызовет живой интерес у читателей и будет способствовать росту личной ответственности за сохранение редких и исчезающих видов животных и растений, – отметил вице-премьер. – Красная книга вносит неоценимый вклад в экологическое просвещение, способствует популяризации знаний, сохранению флоры и фауны.

Константин Лазарев вручил экземпляры книги, а также благодарственные письма главы Коми Сергея Гапликова авторам издания и партнеру проекта – АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», оказавшему значительное содействие в опубликовании книги.

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева поблагодарила всех создателей Красной книги и выразила уверенность, что издание будет полезно как специалистам, так и каждому человеку. А Красная книга – не только информационный ресурс и основа для принятия законодательных актов в части охраны флоры и фауны, но и средство воспитания бережного отношения к природе.

Директор Института биологии Коми научного центра, доктор биологических наук Светлана Дегтева напомнила, что северный край отличается суровой, но красивой природой.

– Здесь встречаются виды, которые не распространены на других территориях и уязвимы к антропогенному воздействию, – отметила она. – Существует два способа защиты флоры и фауны: создание особо охраняемых природных территорий и издание Красной книги.

В новый перечень объектов, занесенных в Красную книгу, вошли 532 представителя растительного и животного мира: 150 грибов и лишайников, 314 растений и 68 животных. Добавлено 82 новых вида, а исключено 85. В списках редких остались сибирский хариус, северный олень и серый журавль. Впервые в Красной книге оказались бабочка голубянка арктическая, ива красивая и кизильник Антонины. Исключены из издания соловей красношейка, перепел, осоед и другие. Число видов, нуждающихся в постоянном контроле численности в природе – биологическом надзоре, возросло с 167 до 244.

В республике работа по сохранению редких видов ведется с шестидесятых годов прошлого века. В начале 1960-х при Коми филиале Академии наук СССР была создана комиссия по охране природы. С этого времени началось формирование в республике сети особо охраняемых природных территорий. До этого существовал только один объект природно-заповедного фонда – Печоро-Илычский заповедник, созданный в 1930 году. В 1982 году по инициативе специалистов Института биологии была опубликована монография «Редкие и нуждающиеся в охране животные и растения Коми АССР», которая не имела статуса юридического документа. В 1998-м вышло первое издание Красной книги республики, в 2009 году – второе.

Артур АРТЕЕВ

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