День Победы в Год памяти и славы

В этом году митинг и парад военной техники в Сыктывкаре переместятся со Стефановской площади на улицу Коммунистическую. Деталям празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне посвятили прошедшее на этой неделе заседание республиканского оргкомитета «Победа».

Заседание по поручению главы Коми Сергея Гапликова провел зампред правительства региона – министр труда, занятости и социальной защиты Илья Семяшкин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

План мероприятий, посвященных Году памяти и славы, включает более 180 масштабных событий: социально-экономические, памятные, пропагандистские и культурно-массовые. В республике пройдут акции «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Знамя Победы», проедет «Поезд «Живи и помни» с участием ветеранов и юнармейцев. Во всех городах и районах 9 мая состоятся памятные митинги, концерты творческих коллективов, встречи с ветеранами, будет работать полевая кухня. Также намечены показы художественных и документальных фильмов о войне, легкоатлетические эстафеты, чествования ветеранов.

В этом году изменится место проведения митинга. Вместо традиционной Стефановской площади митинг пройдет на улице Коммунистической в районе Театральной площади. Это позволит большему количеству жителей и гостей Сыктывкара поучаствовать в торжественной церемонии. Прохождение парадных расчетов и военной техники запланировано от стелы «Монумент трудовой славы» по улице Коммунистической с поворотом на улицу Карла Маркса.

Перед этим глава Коми вместе с ветеранами возложит цветы к мемориальному комплексу «Вечная слава» и памятнику «Скорбящий воин» и примет участие в шествии «Бессмертного полка».

Основной концертной площадкой станет Стефановская площадь. Ключевые мероприятия будут транслироваться в онлайн-режиме на телеканале «Юрган».

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru